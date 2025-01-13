شكرا لقرائتكم خبر عن صور الأقمار الصناعية.. ارتفاع بحرارة الجو نهارا 4 درجات وتحذير من الطقس ليلا والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استقرار فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، وارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (4:3) درجة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم فى القاهرة الكبرى 23 درجة، وتبقي الأجواء شديدة البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويسود اليوم الإثنين 13 يناير 2025، ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين 3: 4 درجات ، ليسود طقس مأئل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الانحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتتوقع الهيئة، تكون شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 11، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 24 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة.