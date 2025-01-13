أخبار مصر.. استئناف رحلات العمرة من ميناء سفاجا بعد توقف دام 4 سنوات

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها استئناف رحلات العمرة من ميناء سفاجا إلى الأراضي المقدسة، بعد توقف دام لمدة أربع سنوات نتيجة لجائحة كورونا.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر عن استئناف رحلات العمرة من ميناء سفاجا إلى الأراضي المقدسة، بعد توقف دام لمدة أربع سنوات نتيجة لجائحة كورونا. وزير الاستثمار: الصادرات الهندسية ارتفعت 25% خلال 2024 لـ5.7 مليارات دولار

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الشهادة الإعدادية تعقد خلال الفترة من 18 حتى 23 يناير الجارى، عدا يوم 19 لن يتم عقد امتحان، مشيرة إلى أن الامتحانات تعقد على مستوى كل محافظة وفق ضوابط محددة تشرف عليها المديريات التعليمية، موضحة أن الأسئلة تم وضعها من خلال المديريات التعليمية وموحدة على مستوى كل مديرية تعليمية. تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات موقف طلبات توفيق أوضاع المواطنين بالأراضي المضافة لمدينة العبور الجديدة، بعد نقل ولايتها لوزارة الإسكان، وكذا موقف تسليم وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، والوحدات الجديدة الجاري تنفيذها، وذلك من خلال نتائج جولات تفقدية، وتقارير عن المشروعات. وزير الإسكان: 94 ألف طلب توفيق أوضاع لمالكي الأراضى بالعبور الجديدة

استئناف رحلات العمرة من ميناء سفاجا بعد توقف دام 4 سنواتوزارة التعليم: امتحانات الشهادة الإعدادية تعقد من 18 حتى 23 ينايروزير الرى: اتخاذ كافة الاستعدادات للتعامل مع موسم السيول والأمطار الغزيرة

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً بتقنية الفيديوكونفرانس لمتابعة حالة الرى بالمحافظات، والاجراءات المتبعة خلال فترة السدة الشتوية، وجاهزية شبكة المجارى المائية والمحطات ومخرات السيول وأعمال الحماية المقامة عليها للتعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول، وموقف إيراد نهر النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالى.

قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج تقدم خدمات الفحص الطبي للمصريين وغير المصريين المقيمين فى مصر. وزارة الصحة: مبادرة فحص المقبلين على الزواج تقدم خدمات للمصريين والأجانب

أكدت المهندسة منال إبراهيم، مسئول المنافذ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه يتم طرح كرتونة البيض فى منافذ الوزارة بسعر 145 جنيهًا، واللحمة بـ 250 جنيهًا وزيت الزيتون 180 لترا، وعسل النحل من 60 إلى 120جنيها، والعسل الأسود 45 جنيهًا والمربى 60 جنيها، والزبدة الجاموسى 150 جنيها، والزبدة البقرى 140 جنيهاً، وكيس المكرونة 9 جنيهات. وزارة الزراعة تطرح كرتونة البيض بـ 145 جنيهًا واللحمة بـ 250

أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم الإثنين، عن طلبية فُرص عمل جديدة، تلقتها الإدارة العامة للعلاقات الدولية، من شركة lykomitros اليونانية، والتي تحتاج إلى 48 عامل، عبارة عن عدد 10 عمال لحام، و10 فني تركيب هياكل معدنية فولاذية ، و4 مُشغل ماكينات voortmanv250، وesab flame ، و20 عامل في مجال تركيبات الهياكل المعدنية الفولاذية ، و4 مُصممين للهياكل والمنشأت المعدنية ، وذلك من سن 20 إلى 50 سنة. أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن رويترز عن مسؤول مطلع على المفاوضات: إرسال مسودة نهائية لاتفاق وقف إطلاق النار وصفقة التبادل إلى إسرائيل وحماس للموافقة عليها. إرسال مسودة نهائية لاتفاق وصفقة التبادل إلى إسرائيل وحماس للموافقة عليها وظائف فى اليونان واليوم بـ37 يورو.. اعرف شروط التقديم والإجراءات المطلوبة