شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللحوم الطازجة اليوم الاثنين 13-1-2025 بفروع أسواق اليوم الواحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الإثنين 13-1-2025 اللحوم الطازجة السودانية في أسواق اليوم الواحد بالمحافظات المختلفة بسعر 275 جنيها للكيلو، بجانب استمرار توفير السلع الغذائية واللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة من 20 إلى 30%.

وتُعد أسواق اليوم الواحد نموذجًا ناجحًا يعكس اهتمام الدولة بتلبية احتياجات المواطنين، ويعزز من ثقة المواطن في الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للجميع.

على جانب آخر، تتوسع وزارة التموين والتجارة في تنظيم سوق اليوم الواحد في العديد من المناطق بالمحافظات المختلفة بعد نجاح التجربة وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة، في توفير السلع الغذائية في أسواق اليوم الواحد، حيث تضخ كميات كبيرة في أسواق اليوم الواحد بالمحافظات المختلفة تنفيذ لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ويتم طرح كاف السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة والمنظفات من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بأسعار مخفضة من 20 إلى 30%.