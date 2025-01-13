شكرا لقرائتكم خبر عن 19 شهيدا و71 مصابا في مجزرتين للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة في غزة التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ 465 على قطاع غزة، مؤكدة ارتكاب الاحتلال الاسرائيلي مجزرين ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 19 شهيد و 71 اصابة خلال الـ (24 ساعة الماضية).

وأكدت الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 46,584 شهيد و109,731 اصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

إلى ذلك، قالت وكالة أسوشيدبرس، نقلا عن مسئولين، اليوم الإثنين، إن الوسطاء العرب والأمريكيين حققوا تقدما كبيرا ليلة أمس نحو التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة وإطلاق سراح عشرات الأسرى المحتجزين به، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.

واعترف ثلاثة مسئولين بإحراز التقدم، وقالوا إن الأيام القادمة قد تكون حاسمة لإنهاء الحرب فى غزة المستمرة منذ أكثر من 15 شهرا، والتى قوضت استقرار الشرق الأوسط. ورفض المسئولون الثلاثة الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بمناقشة المحادثات.

وقال أحد المسئولين الثلاثة، ومسئول من حماس إنه لا يزال هناك عددا من العقبات. ولفتت أسوشيتدبرس إلى أن المسئولين الامريكيين قالوا فى مناسبات عديدة على مدار العام الماضى أنهم كانوا على وشك التوصل إلى اتفاق، لتتوقف المحادثات بعدها.