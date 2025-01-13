شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار: مصر حققت نجاحات كبيرة فى مجال الطاقة المتجددة والان مع تفاصيل الخبر

أكد هاري بويد كاربنتر، مدير مجموعة البنية التحتية المستدامة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن مصر من ضمن الدول التي حققت نجاحات ملموسة وجيدة في نشر وتركيب محطات الطاقة المتجددة، وتدخل ضمن الدول التي خلقت حوافز جيدة لمشروعات الطاقة المتجددة لتحقيق نمو مستدام.

وأوضح هاري بويد ، في جلسة تسريع تحول الطاقة في الأسواق الناشئة ضمن فاعليات اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في أبوظبي، أن مشروعات الطاقة المتجددة جاذبة للاستثمار والتمويل، ولكن هناك تحديات ومعوقات تقف أمام التوسع في هذه المشروعات وهي البنية التحتية والشبكة والتخزين، وهذه التحديات مازالت تحتاج حلولا في الدول النامية والأسواق الناشية، خاصة أنها تستهلك أموالا طائلة وتحتاج البحث عن حلول جماعية للدول المتشابهة أو حلول إقليمية والتوسع في مزيد من الربط بين شبكات الدول.

وأشار مسئول البنية التحتية المستدامة في البنك الأوروبي إلى أن التجارب أثثبتت أن هذه الصناعة آمنة جدا، وتكلفتها مقارنة بصناعة الوقود الأحفوري منخفضة وذات جدوى اقتصادية، ولكن تحتاج لتعبئة مزيد من الأموال مع التركيز على الأموال المحلية وفرص التمويل الميسر من خلال البنوك التنموية متعددة الأطراف.

واختتم هاري بويد بأن التجارة هي المفتاح في التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وإذا لم يتم حل المشكلات المتعلقة بالتجارة خاصة في ظل الأوضاع الجيوسياسية والتوترات العالمية والإقليمية المختلفة، فلن يتم التقدم كثيرا وخاصة على صعيد التعاون الدولي والإقليمي في التحول لاقتصاد منخفض الكربون وتحقيق أهداف المناخ العالمية.