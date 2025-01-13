شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: أكثر من 10 قتلى وعشرات المصابين فى صفوف الاحتلال خلال 72 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

قالت حركة حماس إن أكثر من 10 قتلي وعشرات المصابين فى صفوف جيش الاحتلال خلال 72 ساعة، وخسائره أكثر بكثير مما يعلنه، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثي، مع دخول الحرب على غزة عامها الثاني، والتي أحدث كارثة إنسانية وتدميرًا واسعًا وغير مسبوق طال مناحي الحياة كافة.