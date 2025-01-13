شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير مفاجئ.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 13- 1- 2025 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 13-1-2025 ، حيث تشهد درجات الحرارة تغيرات مفاجأة خلال ساعات النهار.

وينشر " الخليج 365" تفاصيل حالة الطقس اليوم كما يلي:-

- ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين 3: 4 درجات.

- طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

- الطقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الانحاء.

- يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

- شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 11، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 24 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة.