شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف فى اليونان واليوم بـ37 يورو.. اعرف شروط التقديم والإجراءات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم الإثنين، عن طلبية فُرص عمل جديدة، تلقتها الإدارة العامة للعلاقات الدولية، من شركة lykomitros اليونانية، والتي تحتاج إلى 48 عامل، عبارة عن عدد 10 عمال لحام، و10 فني تركيب هياكل معدنية فولاذية ، و4 مُشغل ماكينات voortmanv250، وesab flame ، و20 عامل في مجال تركيبات الهياكل المعدنية الفولاذية ، و4 مُصممين للهياكل والمنشأت المعدنية ، وذلك من سن 20 إلى 50 سنة.

وأوضح الوزير أن هذه الشركة تُوفر عقود عمل لمدة سنتين، وراتب شهري 37 يورو يوميًا، وسكن خاص، وتذاكر سفر إلى اليونان ، وتأمين صحي وإجتماعي .

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إنه على من يجد في نفسه الشروط المطلوبة أن يتقدم على هذه الوظائف من اليوم الإثنين الموافق 13-1-2025، ولمدة أسبوع ، على الإيميل الخاص بالإدارة [email protected] ، وإرفاق صور المستندات المطلوبة وهي شهادة قياس مهارة إو خبرة للمهن المطلوبة، على أن لا تقل الخبرة عن سنتين ، وشهادة برنامج AutoCAD، لمصممي الهياكل والمنشأت المعدنية ، مع إجادة اللغة الإنجليزية، ويرفق مع المستندات سيرة ذاتية باللغة الإنجليزية ، وأوضحت أن الشركة سوف تقوم بإجراء إختبارات مباشرة مع المتقدمين على هذه المهن، عقب الإنتهاء من فترة التقديم المُقررة.