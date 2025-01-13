شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات تعلن تعليمات عقد امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت المديريات التعليمية، تعليمات بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2025 للعام الدراسي الحالي، التى تنطلق الأسبوع المقبل، مؤكده أنه لا يوجد اعتذارات عن أعمال الشهادة الإعدادية ولا يجوز لمدير المدرسة التوقيع على أي اعتذار لأي منتدب لأعمال الشهادة الإعدادية إلا في حالة الحرمان من أعمال الامتحانات أو وجود مانع قانوني من المشاركة في أعمال الامتحانات .

وأكدت المديريات التعليمية، أنه لا يجوز لمدير المدرسة التوقيع على أي أجازه اعتيادية لمن تم انتدابه لأعمال الشهادة الإعدادية هذا العام 2024/2025 خلال فترة الامتحانات والتصحيح للشهادة الإعدادية .

وشددت المديريات، على التوقيع بالعلم على كشوف الانتدابات لأعمال الامتحانات فور وصولها للمدرسة وسرعة إرساله صورة بعد التوقيع إلى لجنة الإدارة أو الإدارة التابع لها ويتحمل مدير المدرسة مسؤولية توقيع جميع المنتدبين وإرسال كشف بعد التوقيع منعا لتعطيل العمل وتعطيل انتظام الامتحانات المركز الإعلامي للشهادة الإعدادية .

وشددت المديريات التعليمية، على عدم تمكين أي منتدب للشهادة الإعدادية من التوقيع بدفتر الحضور والانصراف حيث أنه أثناء اللجنة لا يعتبر على قوة المدرسة وجميع تعاملاته وتوقيعه يكون في اللجنة المنتدب اليها.