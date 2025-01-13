شكرا لقرائتكم خبر عن إرسال مسودة نهائية لاتفاق وصفقة التبادل إلى إسرائيل وحماس للموافقة عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيمالإثنين، 13 يناير 2025 10:58 ص
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن رويترز عن مسؤول مطلع على المفاوضات: إرسال مسودة نهائية لاتفاق وقف إطلاق النار وصفقة التبادل إلى إسرائيل وحماس للموافقة عليها.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال: مباحثات الصفقة تتضمن فجوات صغيرة تخص هوية المحتجزين الذين سيتم الإفراج عنهم في الدفعة الأولى.
وأضافت إذاعة جيش الاحتلال: سموتريتش وبن جفير يعارضان الصفقة بسبب أعداد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم.
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