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إرسال مسودة نهائية لاتفاق وصفقة التبادل إلى إسرائيل وحماس للموافقة عليها

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم

الإثنين، 13 يناير 2025 10:58 ص

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن رويترز عن مسؤول مطلع على المفاوضات: إرسال مسودة نهائية لاتفاق وقف إطلاق النار وصفقة التبادل إلى إسرائيل وحماس للموافقة عليها.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال: مباحثات الصفقة تتضمن فجوات صغيرة تخص هوية المحتجزين الذين سيتم الإفراج عنهم في الدفعة الأولى.

وأضافت إذاعة جيش الاحتلال: سموتريتش وبن جفير يعارضان الصفقة بسبب أعداد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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