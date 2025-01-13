أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن رويترز عن مسؤول مطلع على المفاوضات: إرسال مسودة نهائية لاتفاق وقف إطلاق النار وصفقة التبادل إلى إسرائيل وحماس للموافقة عليها.

شكرا لقرائتكم خبر عن إرسال مسودة نهائية لاتفاق وصفقة التبادل إلى إسرائيل وحماس للموافقة عليها والان مع تفاصيل الخبر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012