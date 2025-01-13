شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: مبادرة فحص المقبلين على الزواج تقدم خدمات للمصريين والأجانب والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج تقدم خدمات الفحص الطبي للمصريين وغير المصريين المقيمين فى مصر.

وتابعت وزارة الصحة والسكان إن مواعيد العمل في وحدات فحص المقبلين على الزواج من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرا.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: يمكن معرفة أقرب وحدة صحية لاجراء الفحص من خلال الاتصال بالخط الساخن 15335أو زيارة الموقع الإلكتروني

www.100millionseha.eg

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الشهادات الصحية للمقبلين على الزواج موثقة ومؤمنة بـ (QR Code).

وقال إن الشهادات سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار، منوها إلى ضرورة إجراء الفحوصات خلال مدة لا تقل عن 14 يومًا قبل إتمام الزواج، لاستلام النتائج والحصول على الشهادة الصحية .

وأكدت وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرات الصحة العامة من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني.

‏ أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، إنستجرام، يوتيوب، لينكدإن).