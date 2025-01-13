شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز الفروق بين الثانوية العامة والبكالوريا المقرر تطبيقها العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

يقدم الخليج 365 فى التقرير التالى أبرز الفروق بين الثانوية العامة الحالية والبكالوريا المصرية المقرر تطبيقها العام المقبل على طلاب الصف الأول الثانوي العام كالتالى:

ـ الثانوية العامة الحالية تتيح للطالب فرصة امتحانية واحدة بالدور الأول ثم امتحان دور ثان بنصف الدرجة ـ أما مقترح البكالوريا المصرية سوف تمنح الطالب أكثر من فرصة امتحانية بواقع 4 محاولات في الصف الثانى ومحاولتين في الصف الثالث.

ـ الثانوية العامة الحالية تعتمد على السنة النهائية في حساب مجموع الطالب لدخول الجامعة وهو الصف الثالث الثانوى العام ـ "البكالوريا المصرية" يتم محاسبة الطالب على درجاته الأعلى في الصفين الثانى والثالث الثانوى العام.

ـ عدد المواد الدراسية في الثانوية العامة ذات السنة الواحد حاليا 5 مواد بعد إعادة الهيكلة ـ في البكالوريا المصرية سوف تكون مواد الثانوية العامة 7 مواد بالصفين الثانى والثالث الثانوى العام.

ـ مجموع الطالب النهائي في الثانوية العامة 320 درجة ـ البكالوريا المصرية 700 درجة بواقع 100 درجة في كل مادة.

ـ التربية الدينية في الثانوية العامة الحالية غير مضافة للمجموع ـ البكالوريا المصرية مادة أساسية تضاف لمجموع الطالب.

ـ الثانوية العامة تعتمد على شعب علمى علوم ورياضيات والشعبة الأدبية ـ البكالوريا المصرية تعتمد على 4 مسارات وهم " الطب وعلوم الحياة ـ الأعمال ـ الهندسة وعلوم الحاسب ـ الأداب والفنون".

ـ شهادة الثانوية العامة خرجت اللغة الأجنبية الثانية من المجموع ـ البكالوريا المصرية أصبحت مادة تخصص في مسار الأداب والفنون يختار الطالب بينها وبين علم النفس.

ـ في الثانوية العامة لا يوجد تحسين للمجموع ـ البكالوريا المصرية أصبح من حق الطالب تحسين درجاته واختيار الدرجات الأعلى في المحاولات التي يخوضها.

ـ في الثانوية العامة تعتبر اللغة العربية مادة أساسية في الصف الثالث بينما يدرس الطالب في البكالوريا اللغة العربية في الصف الثانى الثانوى ولا يدرسها في الثالث الثانوى العام.