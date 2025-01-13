شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 14147 طن قمح ويشهد تداول 10 سفن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالإثنين، 13 يناير 2025 11:42 ص
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 4 سفينة، بينما غادر عدد 6 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة .
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17664 طن، تشمل: 1200 طن يوريا و 10610 طن اسمنت معبأ و 1117 طن ملح معبأ و 3394 طن كلينكر و 1343 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 87562 طن، تشمل: 54550 طن ذرة و 14147 طن قمح و 999 طن فول و 5483 ابلاكاش و 2530 طن خشب زان و 5053 طن حديد و 4800 طن بضائع متنوعة .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 757 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 312 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4973 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 29568 طنًا.. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 90736 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5260 حركة .
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