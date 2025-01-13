شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 14147 طن قمح ويشهد تداول 10 سفن والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 4 سفينة، بينما غادر عدد 6 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17664 طن، تشمل: 1200 طن يوريا و 10610 طن اسمنت معبأ و 1117 طن ملح معبأ و 3394 طن كلينكر و 1343 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 87562 طن، تشمل: 54550 طن ذرة و 14147 طن قمح و 999 طن فول و 5483 ابلاكاش و 2530 طن خشب زان و 5053 طن حديد و 4800 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 757 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 312 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4973 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 29568 طنًا.. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 90736 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5260 حركة .

