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وزارة الصحة توجة رسالة لمرضى الربو في فصل الشتاء.. إنفو جراف

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الإثنين، 13 يناير 2025 11:42 ص

قالت وزارة الصحة والسكان إذا كان الشخص مصاب بالربو عليه اتباع التعليمات التالية، خاصة فى فصل الشتاء التى تتضمن :- 

- الالتزام بتناول دواء الربو كما هو موصوف.

- حول جهاز الاستنشاق الموصوف في كل مكان وبجميع الأوقات.

- إذا وصف الطبيب دواء وقائي فالتزم باستخدامه.

- احمي نفسك من الالتهابات الفيروسية واحصل على لقاح الإنفلونزا السنوي وتطعيم المكورات الرئوية الالتهاب الرئوي.


وتابعت وزارة الصحة والسكان: فصل الشتاء أصعب أوقات السنة بالنسبة لمرضى الربو، لزيادة أعراض الربو الحادة وقد تصبح خارج السيطرة.


انفوجراف


 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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