شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجة رسالة لمرضى الربو في فصل الشتاء.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إذا كان الشخص مصاب بالربو عليه اتباع التعليمات التالية، خاصة فى فصل الشتاء التى تتضمن :-

- الالتزام بتناول دواء الربو كما هو موصوف.

- حول جهاز الاستنشاق الموصوف في كل مكان وبجميع الأوقات.

- إذا وصف الطبيب دواء وقائي فالتزم باستخدامه.

- احمي نفسك من الالتهابات الفيروسية واحصل على لقاح الإنفلونزا السنوي وتطعيم المكورات الرئوية الالتهاب الرئوي.



وتابعت وزارة الصحة والسكان: فصل الشتاء أصعب أوقات السنة بالنسبة لمرضى الربو، لزيادة أعراض الربو الحادة وقد تصبح خارج السيطرة.



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