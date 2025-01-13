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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجة رسالة لمرضى الربو في فصل الشتاء.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالإثنين، 13 يناير 2025 11:42 ص
قالت وزارة الصحة والسكان إذا كان الشخص مصاب بالربو عليه اتباع التعليمات التالية، خاصة فى فصل الشتاء التى تتضمن :-
- الالتزام بتناول دواء الربو كما هو موصوف.
- حول جهاز الاستنشاق الموصوف في كل مكان وبجميع الأوقات.
- إذا وصف الطبيب دواء وقائي فالتزم باستخدامه.
- احمي نفسك من الالتهابات الفيروسية واحصل على لقاح الإنفلونزا السنوي وتطعيم المكورات الرئوية الالتهاب الرئوي.
وتابعت وزارة الصحة والسكان: فصل الشتاء أصعب أوقات السنة بالنسبة لمرضى الربو، لزيادة أعراض الربو الحادة وقد تصبح خارج السيطرة.
انفوجراف
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