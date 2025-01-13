شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل خط الرورو مع إيطاليا.. أهم إنجازات ميناء دمياط خلال 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء بحرى طارق عدلي عبدالله، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أن الميناء شهد العديد من الإنجازات والأحداث والمشاركات الهامة خلال عام 2024 تعد إضافة جديدة لنجاحه وتميزه بين الموانئ المصرية ودليلاً على دوره المؤثر محلياً ودولياً ، بدعم ومساندة الفريق مهندس كامل الوزير .. نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، الى جانب جهد أبنائه من العاملين وشركاء النجاح والمجتمع الملاحي.

فى مجال الخدمات المقدمة للعملاء وضمن توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل باستمرار جاهزية ميناء دمياط لاستقبال أحدث أجيال سفن الحاويات ، واستمراراً لنجاح هيئة ميناء دمياط في جذب خدمات جديدة ومتميزة من الخطوط الملاحية العالمية ... نجح ميناء دمياط في استقبال سفينة الحاويات (SALAHUDDIN ) التابعة للخط الملاحي ( Hapag - Lloyd ) والتي ترفع علم ليبريا و يبلغ طولها 368 م و بعرض 51 م قادمة من سنغافورة بحمولة كلية 153148 طن و يصل غاطسها إلى 16.10 م وهو أكبر غاطس لسفينة حاويات ترتاد الميناء منذ افتتاحه.

كما استقبل الميناء سفينة الحاويات العملاقة ( ONE FANTASTIC ) التابعة للخط الملاحي العالمي (Ocean Network Express ) و التي ترفع علم هونج كونج و القادمة من سنغافورة ويبلغ طولها 366 م وعرضها 51 م و يصل غاطسها إلى 16 م .. يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية محطات الميناء وحرفيه أطقم الوحدات البحرية ومرشدين الهيئة لاستقبال السفن العملاقة ذات الغاطس الكبير.

وفى سياق التعاون والتكامل بين وزارة النقل و وزارتي التجارة والصناعة والمالية ، فقد أثمرت تلك الجهود إلى صدور قرار وزيري المالية والتجارة والصناعة رقم ( 261 ) لسنة 2024 بإضافة ميناء دمياط البحري إلى مجموعة الموانئ المصرية التي يقتصر عليها الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها تحت أي من النظم الجمركية الواردة بالمادة الأولى من القرار الوزاري المشترك رقم ( 682 ) لسنة 2007 ( ميناء الإسكندرية البحري – ميناء بورسعيد البحري – ميناء العين السخنة البحري – ميناء القاهرة الجوي ).

في إطار الزيارات والمشاركات والأحداث الهامة فخلال زيارته لمحافظة دمياط ، قام الدكتور / مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يرافقه الفريق مهندس / كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة و النقل بزيارة لميناء دمياط لمتابعة الجهود المبذولة لسرعة إنهاء إجراءات شحن البضائع المخصصة للتصدير إلى جانب متابعة مراحل تقدم عدد من المشروعات الكبرى المنفذة بالميناء.

كما شارك اللواء بحرى طارق عدلى عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط فى فاعليات ورشة عمل بعنوان ( تطوير الموانئ وزيادة طاقة الحاويات والتوسع فى الرقمنة لتعزيز مكانة مصر كمركز لوجيستى ) والتى أقيمت على هامش المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الاوسط وافريقيا Cairo ICT 24 والذى انعقد هذا العام تحت شعار the next wave.

وفي يوم هام لقطاع النقل البحري في مصر، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، احتفالية وزارة النقل المصرية مُمثلة في هيئة ميناء دمياط البحري، الخاصة بتشغيل وإطلاق الرحلة الأولى لخط الرورو المصري الإيطالي حيث شهد الحضور حركة سيارات الشحن من المخازن إلى السفينة OLYMPOS SEAWAYS والتي تعدُ أول سفينة تابعة للخط الملاحي لنقل البضائع (الرورو) بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي مما يساهم في فتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية والأوروبية ، كما شهد الحضور فعاليات رفع العلم المصري على السفينة "وادي العريش"، أحدث سفن الصب الجاف التي انضمت للأسطول التجاري لشركة الملاحة الوطنية إحدى شركات وزارة النقل، تزامنا مع استقبالها لأول مرة في أحد الموانئ المصرية.

ثم توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى محطة حاويات تحيا مصر 1 ؛ لتفقد أعمال البنية الفوقية الجاري تنفيذها بواسطة شركة "دمياط اليانس" المُشغلة للمحطة، ورافقه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، واللواء طارق عدلي رئيس هيئة ميناء دمياط، وقيادات النقل البحري، وعدد من قيادة وزارة النقل وهيئة الميناء.

وشهد الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل توقيع بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية لتأسيس شركة لإدارة أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية وعلى مستوى الدول العربية والأفريقية ، يهدف إلى تخريد السفن وكذا بناء سفن جديدة وتنفيذ أعمال إصلاح السفن سواء المخططة أو الطارئة حتى طول 400 متر ووزن إزاحة خفيفة حتى 40 ألف طن (Light Displacement) وفقا للمعايير والاشتراطات المعتمدة في هذا المجال وذلك على مساحة ٢ مليون م٢ بمنطقة غرب ميناء دمياط ، ويعتبر ذلك المشروع مشروعًا قوميًا يخدم مصالح البلاد ويقدم خدمه هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية والقارة الأفريقية وذلك عن طريق جلب كافة السفن من كافة أنحاء العالم وتخريدها وتحويلها إلى شكل الخردة القابلة للتداول في جميع أنحاء العالم طبقا للمعايير الدولية.

وتتويجاً لجهود هيئة ميناء دمياط فى تعظيم الاستفادة من بنيتها التكنولوجية فى مجال نظم المعلومات والتحول الرقمى وخبرتها القوية فى هذا المجال ، فاز الميناء بجائزة ( السبق في تفعيل النماذح الإلكترونية للاتفاقية الدولية لتيسير المرور البحرى FAL وربطها بمنظومة النافذة الواحدة ) وذلك خلال إحتفالية اليوم البحرى العالمى 2024 التى أقيمت هذا العام تحت شعار ( الملاحة فى بحار المستقبل ... السلامة أولا ) بالإسكندرية تحت رعاية الفريق مهندس كامل الوزير .. نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

كما وقعت هيئة ميناء دمياط و هيئة موانئ شمال البحر التيرانى مذكرة تفاهم بهدف تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين لتطوير طريق بحرى لنقل الهيدروجين الأخضر وتنمية حركة الطاقة النظيفة في المنطقة الاورومتوسطية ، وتعزيز دور ميناء دمياط إلى جانب ميناء ليفورنو الإيطالي كموانئ رائدة يمكن تدعيمها ببنية تحتية متطورة للتخزين والتوزيع تخدم فكرة هذا المشروع وجاء ذلك خلال زيارة اللواء بحرى طارق عدلي رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط للعاصمة بروكسل للمشاركة في ورشة العمل المشتركة المصرية الإيطالية حول التحول للموانئ الخضراء والنقل البحري الأخضر المستدام.

واستقبلت هيئة ميناء دمياط السفير فرانك هارتمان، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى مصر وقرينته والوفد المرافق له من أعضاء السلك الدبلوماسي الألماني خلال زيارتهم للميناء لبحث أوجه التعاون بين الجانبين .

واستمرارا للخطوات التي تتخذها هيئة ميناء دمياط بالتوافق مع توصيات قمة المناخ COP 27 والتي عقدت في مدينة شرم الشيخ ، وإدراكا منها بالقضايا البيئية ورفع الوعي بها ضمن خطة مصر لتحقيق التنمية المستدامة ، شاركت هيئة ميناء دمياط في المظاهر الرمزية الاحتفالية الدولية بساعة الأرض للعام الحالي 2024 لمشاركة جهود الحد من التغيرات المناخية والتي يحتفل به العالم في السبت الأخير من شهر مارس من كل عام بغرض تسليط الضوء على قضية التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وفي إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير .. نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة و النقل بتيسير كافة الإجراءات الخاصة بتلبية الطلب المتزايد على الحاويات المبردة لتصدير المنتجات سريعة التلف عبر ميناء دمياط ، استقبلت هيئة ميناء دمياط وفد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية برئاسة النائب عبد الحميد دمرداش يرافقه مسئولي كبرى الشركات العاملة في مجال تصدير الحاصلات الزراعية خلال زيارة تهدف إلى التأكيد على أهمية ميناء دمياط كميناء رئيسي لعدد من الخدمات الملاحية المتميزة والتي تقدمها الخطوط الملاحية عبر ميناء الميناء لتصدير مختلف الحاصلات الزراعية إلى أوروبا .

كما شارك اللواء بحري طارق عدلي عبدالله فى اجتماع الجلسة رقم 15 لمجلس جامعة حورس بحضور الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط والدكتور إبراهيم صابر رئيس مجلس أمناء الجامعة ، الدكتور/ السعيد عبد الهادي رئيس الجامعة ولفيف من أعضاء مجلس الأمناء وعمداء الكليات.

كما استقبلت هيئة ميناء دمياط وفدا من ميناء بورتسودان خلال زيارة هدفت الى التعرف عن قرب على جهود وتجربة ميناء دمياط الرائدة في مجال التحول الرقمي وميكنة الإجراءات والمنظومات التشغيلية للعمليات بميناء دمياط ودراسة كيفية تعزيز التعاون بين الجانبين لنقل تلك التجربة إلى ميناء بورتسودان.

واستقبل اللواء بحرى طارق عدلى عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط اللواء مهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال زيارته التفقدية لمعامل فرع الهيئة بميناء دمياط.

واستقبل وفدا رفيع المستوى من دولة سيراليون خلال زيارة هدفت الى التعرف عن قرب على أوجه التميز الذى تتمتع بها الموانئ المصرية ودراسة كيفية تعزيز التعاون بين إدارة الشئون البحرية بدولة سيراليون وميناء دمياط.

وفي إطار الجهود التي تقوم بها وزارة النقل لدعم الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية خاصة إلى دول الاتحاد الأوروبي .. استقبل رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وفداً برئاسة لوكاس ليسنويسكى ممثل وزارة الزراعة والتنمية الريفية بدولة بولندا خلال زيارته التي جاءت بهدف بحث أوجه التعاون المشترك ودراسة كيفية استفادة الجانب البولندي من خط نقل البضائع بين مينائى دمياط وتريستا الايطالى بحضور ممثلو شركة بان مارين و قيادات الهيئة.

كما استقبلت هيئة ميناء دمياط الدكتور مانا مباهواكا فاليرى وزير النقل والأرصاد الجوية بدولة مدغشقر خلال زيارة هدفت إلى التعرف عن قرب على أوجه التميز الذى تتمتع بها الموانئ المصرية وعلى رأسها ميناء دمياط ودراسة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

كما قام وفد من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( FAO ) يرافقهم وفد من دولة تونس الشقيقة بزيارة لميناء دمياط هدفت الى التعرف عن قرب على تجربة ميناء دمياط فى مجال تخزين الحبوب وآليات الشحن والتفريغ بالصوامع الأسمنتية والمعدنية بالميناء ودراسة الاستفادة من تلك التجربة لتعزيز استدامة سلسلة إمداد الحبوب فى عدد من دول العالم .

في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعرض الفرص التصديرية للسلع والمحاصيل الزراعية المصرية إلى مختلف الدول الأوروبية والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمصدرين المصريين عبر الموانئ البحرية المصرية لتشجيع الصادرات للسوق الأوروبية .. نظمت الغرفة التجارية بالتعاون مع هيئة ميناء دمياط ندوة بعنوان ( التعريف بخط الرورو بين ميناء دمياط وميناء تريستا الايطالي ) برئاسة محمد عبد اللطيف فايد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية واللواء بحري طارق عدلي عبد الله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وبحضور ممثل شركة بان مارين و عدد كبير من رجال الأعمال والمصدرين بالمحافظة.

ونظمت الهيئة إجتماعاً تنسيقياً بين وفد من الغرفة التجارية بمحافظة الاسكندرية و شركة بان مارين المشغل للخط الملاحي بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي ، حيث أناب اللواء بحري طارق عدلي عبد الله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، اللواء بحري أ.ح.د / أحمد حمدي عبد العزيز نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل لترؤس الاجتماع الذي شهد مناقشات من السادة رجال الأعمال والمصدرين بمحافظة الإسكندرية للتعريف بالخط الملاحي وأهم الدول المستهدفة بالتصدير وأنواع البضائع ذات الطلب في السوق الأوروبية ، كما تم مناقشة أهم التسهيلات التي تقدمها الجهات المختصة بالمجتمع المينائي لتشجيع نفاذ المنتجات الزراعية وغيرها من المنتجات المصرية إلى أسواق الدول الأوروبية المستهدفة .

وبالتزامن مع انعقاد المنتدى الإفريقي الثالث عشر الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري استقبلت هيئة ميناء دمياط برئاسة اللواء بحرى طارق عدلي عبد الله وفداً من متخذي القرار الأفارقة في مجال النقل و النقل البحري للتعرف عن قرب على أنشطة و إمكانات ميناء دمياط و مشروعاتها الحالية و المستقبلية لما لها من أهمية عالمية وإقليمية ومحلية.

وعقب صدور قرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتكليفه بمنصبه الجديد استقبل اللواء بحرى طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط .. ياسر عبد الرحمن خاطر رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بدمياط لمناقشة تعزيز التعاون مما ينعكس ايجابيا على مناخ الاستثمار.

كما استقبل اللواء بحري طارق عدلى عبدالله الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال زيارته للميناء لمتابعة أعمال فرع الهيئة بميناء دمياط ، بحضور قيادات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

واستقبلت هيئة ميناء دمياط وفداً من أعضاء البرامج التدريبية وكوادر الأكاديمية الوطنية للتدريب NTA برئاسة اللواء إيهاب حامد مستشار المدير التنفيذي للأكاديمية للعلاقات الحكومية خلال زيارتهم الأولى لميناء دمياط .

الأحداث والأنشطة الداخلية

ففي إطار حرص هيئة ميناء دمياط على تثقيف العاملين وتعريفهم بأهم الموضوعات الجديدة محلياً وعالمياً ، عقدت الهيئة ندوة تثقيفية عن ( الهيدروجين الأخضر ) بحضور عدد كبير من العاملين حاضرهم فيها الدكتور / محمد العاصي أستاذ الاقتصاد.

وترأس الندوة اللواء بحرى طارق عدلي عبدالله وتناولت تعريف بالهيدروجين الأخضر ولماذا الاتجاه إليه في هذا الوقت ومميزاته وحجم السوق العالمي له ومدى استعداد مصر لتنفيذ المشروعات المرتبطة به وخطط انتاجة.

ووقعت هيئة ميناء دمياط مذكرة تفاهم مع جامعة بنى سويف ممثلة في" كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء" بهدف تعزيز أواصر التعاون ووضع إطار بين الجانبين فيما يخص تبادل الزيارات والاستفادة من الخبرات و نقل العلوم و التكنولوجيا والخبرات الحديثة وتوطينها وتطويرها بما يعود بالمنفعة على الجانبين.

ووقعت هيئة ميناء دمياط مذكرة تفاهم مع جامعة المنصورة الأهلية بهدف وضع إطار للتعاون بين الجانبين فيما يخص التعاون في المجالات الهندسية والبحثية المختلفة والخبرات الحديثة وتوطينها وتطويرها فيما بينهما والعمل المشترك لتنمية وبناء القدرات والموارد البشرية بتوفير فرص التدريب العملي لطلاب كلية الهندسة بالجامعة بمواقع التدريب العملية والمشاريع التي يتم تنفيذها بالميناء، وذلك للتعرف على التقنيات الحديثة في مواقع التنفيذ والربط بين الجانب الأكاديمي والعملي للطلاب بما يخدم أبحاثهم ودراساتهم إلى جانب الاستفادة من تبادل الخبرات و نقل العلوم و التكنولوجيا و تبادل الزيارات بما يعود بالمنفعة على الجانبين.

ووقعت هيئة ميناء دمياط مذكرة تفاهم مع معهد بحوث الشواطئ بهدف وضع إطار للتعاون بين الجانبين فيما يخص رصد الظواهر الطبيعية وقياسات منسوب سطح البحر والتيارات البحرية والمد والجزر والأرصاد الجوية واجراء عمليات المسح البحرى المختلفة وغيرها من الظواهر الطبيعية المختلفة داخل الميناء.

واستقبلت هيئة ميناء دمياط لجنة من خبراء المعهد الإقليمي للأمن البحري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في زيارة تهدف الى القيام باجراءات تجديد الموائمة الامنية لميناء دمياط ومرافقه المينائية التابع ، وذلك يأتى تأكيداً على استمرار توافق الميناء مع متطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ( ISPS Code ) والاتفاقيات والمدونات ذات الصلة .

واستمرارا لجهود التطوير بالتعاون مع شركاء النجاح شهد ميناء دمياط مراسم استلام التصميم المعماري ( شعاري بنك قناة السويس وهيئة ميناء دمياط ) ضمن خطة تطوير وتحديث مدخل ميناء دمياط والذى شارك خلالها البنك ضمن مجموعة من شركاء النجاح للميناء ، وقد تضمنت خطة التطوير توسعة الطرق الرئيسية المؤدية إلى بوابات الميناء بما في ذلك تجديد للحارات وتخصيصها وتنظيمها وفقاً لنوع المركبات إلى جانب زيادة المساحات الخضراء بالجزيرة الوسطى وتدعيمها بالنماذج المعمارية المتميزة والتي تحمل شعار عدد من الشركات والبنوك المشاركة في جهود هذا التطوير.

وفي إطار تعظيم الاستفادة من مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة ميناء دمياط والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ، استقبل اللواء بحري طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط الدكتور محب إسكندر أستاذ الهندسة الساحلية بمعهد بحوث الشواطئ برفقة الدكتور محمود شرعان المشارك بقسم الهندسة البيئية بالجامعة المصرية اليابانية و المهندس أحمد رومية بمعهد بحوث الشواطئ خلال زيارتهم التي تأتى في سياق استعراض الدراسة الجاري عملها لبيان تأثير التغيرات المناخية كارتفاع منسوب سطح البحر والأمواج على كفاءة العمل والتشغيل بميناء دمياط بالتعاون بين الهيئة والجامعة المصرية اليابانية.

وتحت رعاية اللواء بحرى طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، وبالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة ، استضافت هيئة ميناء دمياط فريق تقديم الخدمات الصحية والتوعوية التابع للمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة وذلك لتقديم خدماته للسادة العاملين بالهيئة.

وتلبية لدعوة المنظمة البحرية الدولية IMO بالمشاركة في الاحتفال باليوم البحري العالمي ، وبتوجيهات من الفريق مهندس كامل الوزير … نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وبالتنسيق مع قطاع النقل البحري واللوجستيات قامت هيئة ميناء دمياط مساء يوم 26 من سبتمبر بإضاءة مبنى رئاسة الهيئة باللون الأزرق بالتزامن مع مشاركة الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية في هذا الحدث الهام ، والذى يعقد هذا العام تحت شعار “ الإبحار في المستقبل – السلامة أولا ”.

في إطار حرص هيئة ميناء دمياط على تطوير وتنمية قدراتها على مجابهة أي أحداث طارئة قد تؤثر على الكفاءة التشغيلية للميناء ، وفى سياق الاهتمام باستمرار تأهيل العنصر البشري وتنمية مهاراته باعتباره ركيزة العملية التشغيلية لأى نشاط .

نفذت هيئة ميناء دمياط بالتعاون والتنسيق مع شركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة ( بتروسيف ) إحدى شركات قطاع البترول فاعليات التجربة العملية الاستراتيجية لمكافحة التلوث البحري بالزيت ( مصر الجديدة 1 ) بمشاركة الهيئة المصرية العامة للبترول وجهاز شئون البيئة وشركة موبكو وشركة بتروسيف ومراكزها التابعة بالإسكندرية و السويس ورأس غارب والغردقة والطور والتبين وأسوان وأسيوط إلى جانب الجهات المعنية داخل المجتمع المينائي .

كما استقبلت هيئة ميناء دمياط أعضاء لجنة التفتيش ومراجعة سلامة الإجراءات الخاصة بالموانئ المصرية برئاسة اللواء أسامة نجم بقطاع النقل البحري واللوجستيات بوزارة النقل وعضوية ممثلين عن الجهات المختصة.

وفى إطار متابعة وتنسيق الجهود بشأن التزام جميع الجهات الحكومية والخاصة القائمة على منظومة الإفراج الجمركي بالموانئ بالعمل طوال أيام الأسبوع شاملة العطلات الرسمية و الأجازات الأسبوعية بحيث يستمر العمل بهذه المنظومة بلا توقف طبقاً لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن ، عقد اللواء بحرى طارق عدلي عبدالله إجتماعاً موسعاً للجنة تفعيل القرار الجمهوري 110 لعام 2000 م ضم ممثلو المجتمع المينائي والجهات العاملة بميناء دمياط.

ومن منطلق حرص هيئة ميناء دمياط برئاسة اللواء بحرى طارق عدلي عبدالله .. على توعية النشء خاصة طلاب المدارس بمختلف مراحلها ، استقبل الميناء اليوم وفداً من طلاب المدارس الإبتدائية والإعدادية التابعة للإدارات التعليمية بالمحافظة بالتنسيق مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، وذلك بهدف الاطلاع على المشروعات الجارية والمستقبلية والتعرف على إمكانات الميناء والأنشطة الموجودة به.

واستقبلت هيئة ميناء دمياط وفداً من الأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات ( NASS ) ومدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية للتكنولوجيا التطبيقية بدمياط تخصص سلاسل إمداد ولوجستيات ( NTSS ) ضمن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ( ابدأ ) خلال زيارتهم للميناء ضمن برنامج تدريبي ميداني يستهدف صقل مهارات الطلبة في مجال تخصصهم ( سلاسل الإمداد واللوجستيات ).