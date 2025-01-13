شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد الغطاس 19 يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الغطاس يوم 19 يناير المقبل، الموافق 11 طوبة في التقويم القبطي، ويعتبر من الأعياد السيدية الكبرى في الكنيسة، فهو إحياء ذكرى معمودية السيد المسيح في نهر الأردن على يد القديس يوحنا المعمدان.

ويسمى بعيد بالغطاس لأن المسيح اقتبل فيه العماد بالتغطيس بالإجماع. كما يُعرف أيضًا بعيد "الظهور الإلهي"، أي ظهور السر العظيم فيه، فظهر الابن الكلمة في الأردن متجسدًا وتعمد في الماء، والروح القدس ظهر بهيئة حمامة واستقر عليه، وصوت نادى من السماء "هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت" (مت 3: 17)،

يسبق الاحتفال بعيد الغطاس ما يعرف باسم "برمون ". وتُعني كلمة برمون "الاستعداد" ويُطلَق هذا اللقب على اليوم الذى يسبق عيد الغطاس، وهي كلمة يونانية، وهو خاص بعيدي الميلاد والغطاس فقط. وبالنسبة لأيام البرمون، فإذا جاء العيد يوم الأحد يكون البرامون يومي السبت والجمعة، وإذا جاء العيد يوم الإثنين يكون البرامون أيام الأحد والسبت والجمعة، وإذا كان السبت أو الأحد ضمن البرامون يصامان بدون انقطاع، لكن لا يؤكل فيهما السمك، وبخلاف تلك الحالات يكون البرامون يومًا واحدًا.

تبدأ الاحتفالات بقداس "البرامون" في ليلة العيد، يُقام طقس "اللقان"، حيث يُبارك الكاهن المياه، تذكيرًا بمعمودية المسيح، ويُرش بها الشعب لنيل البركة. ثم يبدأ القداس الإلهي.