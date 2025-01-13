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الأنبا توماس يترأس قداس النذور الأولى لراهباتين من الراهبات الأليصباتيات الفرنسيسكانيات

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - بتول عصام

الإثنين، 13 يناير 2025 10:50 ص

ترأس أمس، الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، قداس النذور الأولى للأختين مارينا إفرنجي، وهايدي عواد، من الراهبات الأليصباتيات الفرنسيسكانيات، وذلك بدير الرهبنة، بالدقي.

شارك في الاحتفال الأب مراد مجلع، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، والمونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والأب بطرس أنور، سكرتير الأنبا توماس، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات.

وألقى الأب المطران عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "التكريس هو التخلي"، مؤكدًا أن التخلي هو انسحاب من الحياة العلمانية، كما أن الحياة المكرسة هي التخلي عن أمور  معينة في حياتنا، كما فعل يسوع وأخلى ذاته.

وبهذه المناسبة، يهنئ المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر الأختين مارينا إفرنجي، وهايدي عواد، كما يتمنى لهما رسالة مثمرة في حقل الرب، بمعونة وإرشاد الروح القدس.

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الراهبات الأليصباتيات الفرنسيسكانيات

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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