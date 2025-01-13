شكرا لقرائتكم خبر عن العدل تنشئ فرع توثيق مجمع النيابات الإدارية بقنا والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين قرار وزارة العدل بإنشاء فرع توثيق مجمع النيابات الإدارية بقنا يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بقنا، الكائن مقره بمدينة قنا شارع الجامعة بجوار محكمة الأسرة قسم شرطة بندر قنا - محافظة قنا، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراء أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي، فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق ضواحي قنا مكانيًا أو للفرع المختص نوعيا.

وقرار بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بمحافظة قنا وهي البحري قمولا - مركز نقادة، أبو دياب غرب، أبو مناع قبلي، أبو مناع بحرى . السمطا قبلي، فاو بحرى، فاو قبلی (مركز دشنا الحلفاية قبلى، الدرب ، هو . السلامية، الحائط، الشاورية، الشرقي بهجورة ، الغربي السلامية، الغربي بهجورة . القصر، الصياد، القناوية البحرية، المصالحة، الهيشة (مركز نجع حمادي) وعلى محافظة الأقصر بالقسمين المساحيين الرياينة والمريس مركز أرمنت) وعلى محافظة سوهاج بالقسمين المساحيين مدينة جرجا ومدينة دار السلام الصادر بها قرار وزير العدل رقم 2323 لسنة 2004 من 2يناير 20255 حتى 1يناير 2026.

نص القرار