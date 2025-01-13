شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليونان بالقاهرة: الآلية الثلاثية مع مصر وقبرص نموذج للتعاون الإقليمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير اليونان بالقاهرة نيقولاوس باباجيورجيو، أهمية آلية التعاون الثلاثية التي تضم مصر واليونان وقبرص في ضوء أنها نموذج للتعاون الإقليمي يقوم على أساس المصالح المتبادلة والقانون الدولي، من أجل خلق الفرص وتحقيق الاستقرار، الذي يتردد صداه في المنطقة الأوسع وخارجها، وهي مطلوبة بشدة في هذه الأوقات المضطربة للغاية.

وقال باباجيورجيو- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الاثنين، إن هذه الآلية الثلاثية التي عقدت قمتها العاشرة بالقاهرة أظهرت مرونة ومتانة ملحوظة تعكس ليس فقط الروابط القوية تاريخيًا بين الدول الثلاثة، ولكن أيضًا نهجها المشترك تجاه التحديات المشتركة وإرادتها للتعامل معها بشكل مشترك.

وأضاف أن عدة قضايا مهمة تم مناقشتها سواء على مستوى اللقاءات الثنائية أو القمة الثلاثية التي جمعت كلا من الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس ورئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس؛ أبرزها قضايا الطاقة، والهجرة بخاصة تحديات الهجرة غير الشرعية، وكذلك العمل على إقامة مسارات قانونية مفيدة في هذا المجال، فضلا عن التعاون الاقتصادي، وتقييم الوضع في المنطقة الأوسع، بما في ذلك النزاعات وآفاق السلام والاستقرار.

وأشار إلى أن القادة الثلاثة قاموا بتقييم نتائج التعاون المشترك حتى الآن وسبل التوسع في تعزيزه ليغطي مجالات أخرى لصالح شعوبهم، موضحا أنه تم التسليط الضوء على التعاون في مجال الطاقة في ضوء أهمية مشروع ربط "جريجي"، حيث تم تقييم التقدم المحرز فيه، فضلا عن التعاون في مجال تخزين الكربون.

وذكر أن القمة أكدت أهمية دور منتدى غاز شرق المتوسط في بيئة الطاقة الإجمالية، كما ناقشت منتدى الأعمال الذي يعد فرصة لمجتمع الأعمال في مصر واليونان وقبرص لاستكشاف سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.