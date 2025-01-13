شكرا لقرائتكم خبر عن "بدر رجب" يزين السماء اليوم فى مشهد بديع.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يرصد القمر البدر لشهر رجب اليوم الإثنين 13 يناير 2025 وسيكون مشاهد طوال الليل بسماء مصر والوطن العربي.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، عن أن القمر سيشرق من الأفق الشمالي الشرقي - مع غروب الشمس - وسيلاحظ بأن حجمه الظاهري كبير عندما يكون بالقرب من الأفق وهو مجرد وهم بصري ومن الممكن أن يكون لونه أحمر او برتقالي وذلك بسبب الغلاف الجوي لكوكبنا وسيتبع ذلك وصوله إلى أعلى نقطة في السماء منتصف الليل وسيغرب بألافق الشمالي الغربي مع شروق شمس الثلاثاء.

القمر يتحرك الآن على الجانب المقابل من الشمس في السماء، لذلك نرى كل جانبه النهاري وبالتالي يبدو لنا مضاءً تمامًا مثل كرة فضية لامعة، وهذه الليلة سيكون مقترناً مع لنجم بولكس احد المع نجوم كوكبة التوأمان وكذلك كوكب المريخ طوال الليل.

يمكن القول بأن القمر بدرا طوال الليل، ولكن تطلق تسمية البدر عند اللحظة التي يكون القمر بزاوية 180 درجة بالنسبة للشمس وسوف يحدث ذلك عند الساعه 01:26 بعد منتصف الليل بتوقيت مكة ويكون أكمل نصف مداره حول الأرض هذا الشهر.

يعتبر هذا التوقيت من الشهر مثاليا لرصد وتصوير الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوجود كامل القمر في نور الشمس ، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات ويعتقد بأن تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهه "تيخو" اكثر الفوهات اشعاعا.

خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرا بحوالي الساعة كل يوم ، وفي بضعة أيام سيكون مشاهدا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من وصوله مرحلة البدر المكتمل.