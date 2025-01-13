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يبحث طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، عن أسئلة استرشادية لامتحان مادتي الجبر والإحصاء، والهندسة، تساعدهم على الإلمام بالمادة والتدريب على شكل أسئلة امتحان الفصل الدراسي الأول للحصول على درجات التفوق والنجاح.

وتسهيلًا على الطلاب، وفرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نماذج استرشادية شاملة لطلاب الشهادة الإعدادية في الجبر، والهندسة، للتدريب على أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي تنطلق 18 يناير المقبل.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن النماذج الاسترشادية تقدم أسئلة متنوعة وشاملة، تغطي المنهج بأكمله وتعكس مستوى أسئلة الامتحانات الرسمية.

وأكدت إعداد النماذج وفق معايير دقيقة، لضمان استفادة الطالب من كل سؤال، وأسلوب علمي يساهم في تحسين القدرة على التحليل وحل المشكلات، مطالبة الطلاب بالتحضير والاستعداد الجيد وتخصيص وقتًا يوميًا لحل الأسئلة.

وتواصل المديريات التعليمية والإدارات الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعداد على مستوى الجمهورية، حيث يتم تقييم قرابة مليون طالب وطالبة بالصف الثالث الإعدادى.

وأعلنت المديريات التعليمية جداول الامتحانات، مؤكدة أن الجدول موحد على مستوى كل محافظة عكس جداول صفوف النقل فهى مختلفة من إدارة لإدارة أخرى ويتم عقد اختبارات النقل على مستوى الإدارات أما الشهادة الإعدادية تعقد على مستوى المديرية ويتم إعلان النتائج النهائية لطلبة الثالث الإعدادى بعد اعتماد النتيجة من المحافظ.

ووجهت المديريات التعليمية رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، بضرورة تشديد المراقبة وأعمال الملاحظة على لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول التى تنطلق 18 يناير الجارى حتى 23 من نفس الشهر، فى إطار التصدى للغش ومواجهة أى أفعال من شأنها الإخلال بأعمال الامتحانات مع تطبيق الإجراءات القانونية ضد أى محاولات غش أو مخالفات داخل اللجان الامتحانية.



أسئلة استرشادية مهمة فى الجبر والهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية



أسئلة استرشادية فى الجبر والهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية



أسئلة استرشادية مهمة فى الجبر والهندسة



الجبر والهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية



نماذج استرشادية مهمة فى الجبر والهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية



أسئلة استرشادية مهمة فى الجبر والهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية



أسئلة استرشادية مهمة فى الجبر والهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية



أسئلة استرشادية مهمة فى الجبر والهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية



أسئلة استرشادية مهمة فى الجبر والهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية



أسئلة استرشادية مهمة فى الجبر والهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية



أسئلة استرشادية مهمة فى الجبر والهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية