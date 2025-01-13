شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس المقبل نهاية امتحانات صفوف النقل وبدء إجازة نصف العام والان مع تفاصيل الخبر

تنتهى الخميس المقبل 16 يناير الجارى امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل من الثالث الابتدائي حتى الثانى الثانوى العام، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسى للطلاب فور انتهاء الاختبارات وتستمر حتى 6 فبراير المقبل وينطلق الفصل الدراسي الثاني 8 فبراير 2025.

وشهدت امتحانات الفصل الدراسي الأول لـ صفوف النقل اليوم انتظام للجان الامتحانية حيث حرصت المدارس على توفير الهدوء للطلاب الذين يؤدون امتحانات الترم الأول، كما شددت على ضرورة تحقيق الانضباط والالتزام داخل اللجان لمواجهة محاولات الغش.

وانطلقت صباح السبت 11 يناير الجارى امتحانات نصف السنة 2025، حيث يؤدى طلاب صفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية تقييمات الفصل الدراسي الأول، فيما تابعت الإدارات التعليمية والمديريات انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب وجاهزية اللجان الامتحانية والأسئلة .

وحذرت المديريات التعليمية الطلاب من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية التى تساعد على الغش داخل اللجان الإمتحانية سواء مع المراقبين أو الطلاب ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصدها من مخالفات وفقاً للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات فى هذا الشأن.