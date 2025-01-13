شكرا لقرائتكم خبر عن نماذج استرشادية لامتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية.. درب نفسك والان مع تفاصيل الخبر

وفرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نماذجًا استرشادية شاملة لطلاب الشهادة الإعدادية في مادة اللغة العربية، للتدريب على أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي تنطلق 18 يناير المقبل.

ووفقًا لجدول الامتحانات المُعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية السبت 18 يناير امتحان مادتي اللغة العربية والخط، والتربية الدينية، والإثنين 20 يناير امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والهندسة.

ويؤدي الطلاب الثلاثاء 21 يناير امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والأربعاء 22 يناير امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية، والخميس 23 يناير امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية، تعقد خلال الفترة من 18 حتى 23 يناير الجارى، مشيرة إلى أن الامتحانات تعقد على مستوى كل محافظة وفق ضوابط محددة تشرف عليها المديريات التعليمية، موضحة أن الأسئلة تم وضعها من خلال المديريات التعليمية وموحدة على مستوى كل مديرية تعليمية.

وأكدت المديريات التعليمية، وضع أسئلة امتحان المواد الدراسية الأساسية لجميع الصفوف المستهدف تقييمها بالفصل الدراسي الأول وفق للمواصفة الفنية المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم، بحيث تتضمن الأسئلة جزئيات للفهم والتطبيق والتحليل وأيضا جزئيات تخص مستويات الطلاب المختلفة بداية من المستويات البسيطة حتى العليا.



نماذج الامتحانات



نموذج الامتحان نموذج الامتحان



نماذج امتحان شهادة اتمام الدراسة



نموذج جديد للامتحان



احد نماذج الامتحانات



نموذج للامتحانات



امتحان اتمام الشهادة الاعدادية



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امتحانات



