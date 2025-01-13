شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تصدير 62 ألف طن موالح الأسبوع الماضي والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الموالح تصدرت قائمة الفاكهة التي تم تصديرها خلال الأسبوع الماضي حيث بلغت 62 ألف طن، تليها الفراولة بواقع 8 آلاف طن، ثم التمور بإجمالي 3 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 37 صنف بنحو 71 ألف طن.

وأوضح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن اجمالى مساحة الموالح المنزرعة في مصر تقدر بحوالى 517 ألف فدان وتتخطى الكميات التي يتم تصديرها نحو 2.3 مليون طن لتحتل المركز الأول عالمياً، مشيراً إلى أن الصادرات الزراعية المصرية حاليا تغزو معظم أسواق العالم وعليها طلبا متزايدا من كل الدول نظرا لجودتها وسمعتها الطيبة.



وأضاف وزير الزراعة، أن الدولة المصرية استطاعت خلال السنوات الخمسة الأخيرة، التغلب على التحديات الداخلية، وزيادة في الرقعة الزراعية عبر إستصلاح الصحراء لأكثر من 2 مليون فدان، موضحاً أن لقطاع الزراعة مساهمه ملموسة في تعظيم الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة الصادرات حيث وصل حجم ‏الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة إلى حوالي 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4,1 مليار دولار بما يعادل 205 مليار جنيه علاوة على الصادرات من السلع الزراعية المصنعة والتي تبلغ قيمتها حوالي 5,1 مليار دولار بما يعادل 255 مليار جنيه، وبذلك يكون إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى قيمة 9,2 مليار دولار.

