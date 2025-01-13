شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة تطرح كرتونة البيض بـ 145 جنيهًا واللحمة بـ 250 والان مع تفاصيل الخبر

أكدت المهندسة منال إبراهيم، مسئول المنافذ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه يتم طرح كرتونة البيض فى منافذ الوزارة بسعر 145 جنيهًا، واللحمة بـ 250 جنيهًا وزيت الزيتون 180 لترا، وعسل النحل من 60 إلى 120جنيها، والعسل الأسود 45 جنيهًا والمربى 60 جنيها، والزبدة الجاموسى 150 جنيها، والزبدة البقرى 140 جنيهاً، وكيس المكرونة 9 جنيهات.

وأضافت أن الهيئات والقطاعات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تواصل طرح السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.

يشار إلى أن وزارة الزراعة تطرح السلع والمنتجات الغذائية التي يحتاجها البيت المصري وبأسعار مناسبة، للمساهمة ضمن خطة الدولة فى خفض الأسعار ومحاربة الغلاء، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية"، والتي تركز على جودة الحياة، وتنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتوفير السلع الغذائية الاساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

يذكر أن هناك توجيهات وتكليفات من وزير الزراعة، بمضاعفة عدد المشروعات التابعة للهيئة وجمعيات الإصلاح الزراعي، والتوسع في فتح منافذ بيع جديدة، وزيادة عدد المنافذ المتحركة، وطرح كافة إنتاج المشروعات للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة لخفض الأسعار ومحاربة الغلاء.