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إعلام إسرائيلي: ترامب بدأ التدخل شخصيا فى مسألة إطلاق سراح المحتجزين

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم

الإثنين، 13 يناير 2025 09:27 ص

ذكر إعلام إسرائيلي نقلا عن مصادر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ التدخل شخصيا في مسألة إطلاق سراح المحتجزين خلال اليومين الأخيرين، وأنه مهتم بتوقيع اتفاق في أقرب وقت ممكن قبل توليه منصبه، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". 

وأكدت المصادر الإسرائيلية، أن رسالة المسؤولين في إدارة ترامب لإسرائيل أن عليها تجنب إثارة صراعات غير ضرورية، وأن هناك رغبة كبيرة لدى ترامب بأن يرى استمرار وقف إطلاق النار في لبنان.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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