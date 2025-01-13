شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلي: ترامب بدأ التدخل شخصيا فى مسألة إطلاق سراح المحتجزين والان مع تفاصيل الخبر

ذكر إعلام إسرائيلي نقلا عن مصادر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ التدخل شخصيا في مسألة إطلاق سراح المحتجزين خلال اليومين الأخيرين، وأنه مهتم بتوقيع اتفاق في أقرب وقت ممكن قبل توليه منصبه، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأكدت المصادر الإسرائيلية، أن رسالة المسؤولين في إدارة ترامب لإسرائيل أن عليها تجنب إثارة صراعات غير ضرورية، وأن هناك رغبة كبيرة لدى ترامب بأن يرى استمرار وقف إطلاق النار في لبنان.