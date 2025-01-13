شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: اتخاذ كافة الاستعدادات للتعامل مع موسم السيول والأمطار الغزيرة والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً بتقنية الفيديوكونفرانس لمتابعة حالة الرى بالمحافظات، والاجراءات المتبعة خلال فترة السدة الشتوية، وجاهزية شبكة المجارى المائية والمحطات ومخرات السيول وأعمال الحماية المقامة عليها للتعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول، وموقف إيراد نهر النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالى.

وأكد سويلم على مواصلة العمل بكافة أجهزة الوزارة على مدار الساعة لضمان حسن سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف على مستوى الجمهورية ، مع الاستمرار فى تطهير الترع والمصارف بجميع المحافظات طبقاً للحاجة ، والتأكد من جاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية وكافة المحطات الواقعة عليها و وحدات الطوارئ لمجابهة أى طارئ.

كما أكد على قيام اجهزة الوزارة المعنية بمواصلة متابعة أعمال الصيانة الجارية حاليا لكافة عناصر المنظومة المائية خلال فترة السدة الشتوية، والتى يتم خلالها تنفيذ أعمال تطهيرات للترع والمصارف وأحواض المص والطرد للمحطات، وصيانة البوابات، وتطهير وصيانة التغطيات والسحارات والبيارات وأسفل الكبارى.

ووجه بإستمرار متابعة المناسيب والتصرفات على مدار الساعة، وضمان تحقيق الدرجات الآمنة لمحطات مياه الشرب والكهرباء خلال فتره السدة الشتوية ، وتوفير الدرجات والتصرفات المطلوبة لكافة الزمامات التي تنتهي بها فتره السد الشتوية أولاً بأول، مع تحقيق اتزان شبكة الرى على مدار الساعة.

وأوضح أن الوزارة إتخذت كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للتعامل بفاعلية مع موسم السيول والأمطار الغزيرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، مع رفع حالة الاستنفار بكافة أجهزة الوزارة المعنية، موضحاً أن مناسيب المياه الحالية فى معظم الترع والمصارف منخفضة خلال فترة السدة الشتوية الأمر الذى يسهم فى تسهيل التعامل مع الأمطار الغزيرة المتساقطة على الأراضى الزراعية، وتوفير منفذ لسريان المياه بعد تشبع الأراضى الزراعية بالمياه نتيجة الأمطار.

