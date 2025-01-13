شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عناوين مكاتب اشتراكات المترو ومواعيد عملها بالخطوط الثلاثة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالإثنين، 13 يناير 2025 09:00 ص
ينشر الخليج 365 أماكن مكاتب استخراج الاشتراكات الخاصة بـ مترو الأنفاق، والتى تستقبل المواطنين لعمل اشتراك جديد أو تجدد اشتراك طوال أيام الاسبوع من الساعة 7 صباحاً وحتى 8 مساءً.
عناوين مكاتب استخراج الاشتراكات هى:
- مكاتب محطات الخط الأول (حلوان - عين حلوان - جامعة حلوان - المعادى - دار السلام - الزهراء - الشهداء 1 - منشية الصدر - حدائق الزيتون - عين شمس - عزبة النخل - المرج - المرج الجديدة).
- مكاتب محطات الخط الثاني (كلية الزراعة - المظلات - روض الفرج - مسرة - الشهداء 2 - العتبة 2 - الدقى - جامعة القاهرة - الجيزة - المنيب).
- مكاتب محطات الخط الثالث (محطة عدلي منصور - محطة النزهة - محطة هليوبوليس - محطة العباسية - محطة العتبة - محطة ناصر - محطة صفاء حجازي - محطة إمبابة - محطة القومية - محطة وادي النيل - محطة جامعة الدول - محطة جامعة القاهرة ).
مكاتب الاشتراكات متاحة لعمل اشتراك جديد أو تجدد اشتراك طوال أيام الاسبوع من الساعة 7 صباحاً وحتى 8 مساءً.
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