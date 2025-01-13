شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عناوين مكاتب اشتراكات المترو ومواعيد عملها بالخطوط الثلاثة والان مع تفاصيل الخبر

ينشر الخليج 365 أماكن مكاتب استخراج الاشتراكات الخاصة بـ مترو الأنفاق، والتى تستقبل المواطنين لعمل اشتراك جديد أو تجدد اشتراك طوال أيام الاسبوع من الساعة 7 صباحاً وحتى 8 مساءً.

عناوين مكاتب استخراج الاشتراكات هى:

- مكاتب محطات الخط الأول (حلوان - عين حلوان - جامعة حلوان - المعادى - دار السلام - الزهراء - الشهداء 1 - منشية الصدر - حدائق الزيتون - عين شمس - عزبة النخل - المرج - المرج الجديدة).

- مكاتب محطات الخط الثاني (كلية الزراعة - المظلات - روض الفرج - مسرة - الشهداء 2 - العتبة 2 - الدقى - جامعة القاهرة - الجيزة - المنيب).

- مكاتب محطات الخط الثالث (محطة عدلي منصور - محطة النزهة - محطة هليوبوليس - محطة العباسية - محطة العتبة - محطة ناصر - محطة صفاء حجازي - محطة إمبابة - محطة القومية - محطة وادي النيل - محطة جامعة الدول - محطة جامعة القاهرة ).

مكاتب الاشتراكات متاحة لعمل اشتراك جديد أو تجدد اشتراك طوال أيام الاسبوع من الساعة 7 صباحاً وحتى 8 مساءً.