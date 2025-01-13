شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أول مشروع لرقمنة وأرشفة أفلام الأشعة بـ70 مستشفى مركزيا والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل مشروع الأرشفة المركزية للأشعة (Vendor Neutral Archive - VNA)، كخطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة وجودة الخدمات الصحية في مصر، وذلك بالتعاون مع كبرى شركات الحلول المتكاملة والبرمجيات.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المشروع يهدف إلى إنشاء نظام مركزي لتخزين وإدارة الصور الطبية والمعلومات الصحية، مما يسهل الوصول إليها ومشاركتها بين المؤسسات الصحية المختلفة لافتا الى ان مشروع "VNA" يهدف إلى تحسين الرعاية الصحية، من خلال الوصول السريع إلى البيانات الطبية، مما يعزز التشخيص المبكر وسرعة بدء العلاج، وبالتالي تحسين النتائج، إلى جانب المساهمة في تقليل تكلفة تخزين البيانات في أنظمة متعددة، مما يوفر موارد مالية كبيرة.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد فوزي مستشار وزير الصحة والمشرف على الإدارة المركزية للأشعة إلى أن مشروع الأرشفة المركزية يدعم رؤية الدولة نحو التحول الرقمي في القطاع الصحي، مما يساهم في الابتكار والتطوير المستدام، علاوة على تعزيز التنسيق والتعاون المستمر بين مقدمي الرعاية الصحية، بتسهيل تبادل المعلومات بين المستشفيات والعيادات، مما يسهم في تحسين نتائج العلاج.

ونوه الدكتور محمد فوزي مستشار وزير الصحة والمشرف على الإدارة المركزية للأشعة إلى أن مشروع VNA يمثل خطوة هامة نحو تحقيق نظام صحي متكامل وفعال، مما يعكس التزام الدولة بتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرا إلى أن المشروع سيتم تنفيذه في 70 مستشفى، بداية من يناير 2025.