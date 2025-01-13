شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم الإثنين.. مفاجأة فى درجات الحرارة وتحذير من ظاهرة جوية على الطرق والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الإثنين 13 يناير 2025، ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين 3: 4 درجات، ليسود طقس مأئل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الانحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتتوقع الهيئة، تكون شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 11، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 24 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة.