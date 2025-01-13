شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد محطة "تحيا مصر 2" متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تنفذ وزارة النقل مشروع محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة ، حيث يوفر المشروع ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويتم إنشاء محطة حاويات عالمية بأحدث التكنولوجيا مع أكبر خط ملاحي في العالم علي رصيف بطول 1200متر، من إجمالي طول رصيف 100 البالغ 1680متر، وعمق 18 متر.

وتبلغ مساحة 840 ألف م٢ تقريباً، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا، وسيكون الجزء الأكبر منها حاويات ترانزيت لكي يصبح ميناء الدخيلة من أهم الموانئ فى حوض المتوسط لذلك النوع من التجارة الدولية كما سيخدم الرصيف السفن العملاقة بطول 400 متر وحتي 24 ألف حاوية.

وسيتم استخدام باقي المحطة على رصيف 100 في تداول البضائع العامة وبضائع الرورو بهدف زيادة الطاقة الاستيعابة لتداول الحاويات والبضائع.

ويشهد ميناء الدخيلة تنفيذ مشروع محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة والتي تقوم بتنفيذها إحدى شركات القطاع الخاص، والذي يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لتداول الحاويات والبضائع من خلال إنشاء رصيف بطول 1680 وبمساحة إجمالي 1.28 مليون م2، ويتكون من محطة متخصصة للحاويات مكونة من رصيف بطول 1200م، وعمق 18م، ومساحة تبلغ 840 ألف م٢ تقريباً، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا، وتم توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والتحالف العالمي هاتشيسون MSC كوسكو.

كما يتم تنفيذ مشروع إنشاء حواجز أمواج ميناء الأسكندرية الكبير حيث يتم تنفيذها بعدد خمس حواجز، وهى الحاجز الشرقي والحاجز الشمالي و الحاجز الغربي وجاري البدء في تنفيذ الحاجزين الأوسط والجنوبي حيث يصل إجمالي أطول الحواجز الخمس إلى حوالي 7 كم طولي.

ويتم تنفيذ مشروع إنشاء منطقة لوجستية على مساحة 273 فدانا تقريبا والذي تم البدء في أعمال الردم الخاصة به، والذي يهدف إلى إنشاء منطقة لوجيستية متكاملة تضم مساحات تخزينية وصناعات قيمة مضافة وموانئ نهرية لخدمة ميناء الأسكندرية.