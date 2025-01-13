شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر شعار الجامعة المصرية اليابانية "كوزن".. تقبل الحاصلين على الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 الشعار الرسمى للجامعة المصرية اليابانية " كوزن" والتى تقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية من العام الدراسى المقبل 2026,2025.

كشفت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، التابع لرئاسة مجلس الوزراء تفاصيل تنفيذ النموذج التعليمي الياباني "كوزن"، بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمى، تفاصيل الدراسة بكلية كوزن المصرية اليابانية وكيفية الالتحاق بها.



وأوضحت الدكتورة رشا سعد أن الكوزن الياباني عبارة عن كليات تقبل الطلاب خريجى الشهادة الإعدادية يدرس الطالب 5 سنوات ويحصل الطالب على شهادة فوق المتوسطة تسمى " مساعد مهندس" أن نوعية المواد التي يدرسها الطالب من كيمياء وفيزياء ورياضيات فوق مستوى المواد التي يدرسها الطالب في الثانوى العام قد يعادل مستوى المناهج في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ويلتحق به الطلاب المتميزين والمتفوقين وهو ليس بابا خلفيا للتعليم الهندسى والخريج في نظام كوزن يصبح مطور للآلات وليس مشغلا لها وهناك مصانع في مصر بالفعل لديها خريجى نموذج كوزن الياباني" خريجين من دولة اليابان.