شكرا لقرائتكم خبر عن حدث ليلا.. مفاجآت الطقس وأهم الأخبار والقصص التي تفاعل معها القراء (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغطية إخبارية لليوم السابع يقدمها الكاتب الصحفى أحمد التايب بعرض قائمة بأهم الأخبار وأبرز الأحداث والقصص التى تفاعل معها القراء خلال الساعات الماضية..

وتطرقت التغطية إلى الطقس وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم الاثنين، والحديث عن أجواء شتوية شديدة البرودة ليلا وفى الصباح الباكر، وتحذيرات من شبورة مائية كثيفة على الطرق السريعة والمحاور والطرق القريبة من المسطحات الزراعية والمائية..

وأشارت التغطية إلى عدة أخبار تفاعل معها القراء، أبرزها حارس مرمى فريق أينترخت فرنكفورت يعلن رحيل عمر مرموش، وخبر آخر عن الأزمة الاقتصادية والحرب على غزة تدفع سكان القطاع لأكل سمك القرش، ومؤسسات الاحتلال تنتقد.

وتناولت التغطية آخر مستجدات حرائق كاليفورنيا فى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد تمددها، وأحاديث وسائل الإعلام حول التهام النيران لأكثر من ألف فدان جديد، والإشارة إلى عدة أخبار تخص جبهة سوريا وكذلك جبهة لبنان والضفة فى ظل الحرب العدوانية الإسرائيلية .