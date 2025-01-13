شكرا لقرائتكم خبر عن 10 قتلى على الأقل فى انزلاقات أرضية بالبرازيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قتل 10 أشخاص على الأقل فى انزلاقات أرضية فى ولاية ميناس جيرايس بالبرازيل، حسبما ذكرت شبكة القاهرة الإخبارية.
وقال مكتب رئيس بلدية مدينة إيباتينجا إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم في المدينة حيث سقط ثمانية سنتيمترات (3.1 بوصة) من الأمطار فى غضون ساعة واحدة.
وانتشل رجال الإطفاء جثة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات من تحت أنقاض منزل دمره انهيار أرضى.
تسببت انهيارات أرضية أخرى فى تدمير كل شيء فى طريقها على طول شارع على جانب تلة فى حى بيثانيا بالمدينة.
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