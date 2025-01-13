شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق كاليفورنيا تلتهم ألف فدان جديد وتطورات خطيرة في الشرق الأوسط.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغطية إخبارية لليوم السابع يقدمها الكاتب الصحفى أحمد التايب، حول تمدد الحرائق فى ولاية كاليفورنيا، حيث ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن حرائق الغابات بمدينة لوس أنجلوس تستمر فى الانتشار بمعدل سريع، حيث التهمت أكثر من 1,000 فدان خلال الليل، وسط ظروف تنذر بتفاقمها خلال الأيام القادمة، مؤكدة أن الحريق المتسع، الذى تجاوز مداه حتى الآن 23,700 فدان، هدد المنازل فى حى برينتوود الراقى بغرب لوس أنجلوس ووصلت النيران إلى حدائق المنازل فى قاعدة ماندفيل كانيون.

وتطرقت التغطية إلى ما يحدث فى الشرق الأوسط، خاصة أن قوات الاحتلال تواصل شن غارات على قطاع غزة، والقيام بعمليات عسكرية فى الضفة الغربية، غير قيامها بشن غارات جديدة على قرى فى جنوب لبنان فى إطار مواصلة الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار

وأشارت التغطية إلى إعلان إيران، أنها عينت سفيرا جديدا لها فى سوريا، لتنضم إلى دور أخرى أعادت فتح سفاراتها فى دمشق بعد تولى إدارة جديدة زمام الأمور، بحسب وكالة "إرنا"، والحديث عن دلالة ذلك على المشهد السورى خلال الفترة المقبلة.