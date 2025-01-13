شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ السبت القادم.. جدول امتحانات 3 إعدادي الفصل الدراسي الأول بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالإثنين، 13 يناير 2025 01:00 ص
ينشر الخليج 365 جدول امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2024 / 2025، وتبدأ امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي الفصل الدراسي الأول ( نصف العام ) للعام الدراسي 2024 / 2025 السبت القادم..
جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الأول بالقاهرة
السبت 18/ 1 اللغة الأجنبية - الهندسة
الإثنين 20-1 اللغة العربية والخط والإملاء - والتربية الدينية - تخصص العشرين دقيقة الأخيرة للإملاء
الثلاثاء 21 - 1 الجبر والإحصاء - التربية الفنية
الأربعاء 22-1 – العلوم - الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
الخميس 23-1 الدراسات الإجتماعية
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