شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ السبت القادم.. جدول امتحانات 3 إعدادي الفصل الدراسي الأول بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

ينشر الخليج 365 جدول امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2024 / 2025، وتبدأ امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي الفصل الدراسي الأول ( نصف العام ) للعام الدراسي 2024 / 2025 السبت القادم..



جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الأول بالقاهرة

السبت 18/ 1 اللغة الأجنبية - الهندسة

الإثنين 20-1 اللغة العربية والخط والإملاء - والتربية الدينية - تخصص العشرين دقيقة الأخيرة للإملاء

الثلاثاء 21 - 1 الجبر والإحصاء - التربية الفنية

الأربعاء 22-1 – العلوم - الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الخميس 23-1 الدراسات الإجتماعية