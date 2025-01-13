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تبدأ السبت القادم.. جدول امتحانات 3 إعدادي الفصل الدراسي الأول بالقاهرة

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الإثنين، 13 يناير 2025 01:00 ص

ينشر الخليج 365 جدول امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2024 / 2025،  وتبدأ امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي الفصل الدراسي الأول ( نصف العام ) للعام الدراسي 2024 / 2025 السبت القادم..


جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الأول بالقاهرة
السبت 18/ 1  اللغة الأجنبية - الهندسة

الإثنين 20-1 اللغة العربية والخط والإملاء - والتربية الدينية - تخصص العشرين دقيقة الأخيرة للإملاء

الثلاثاء  21 - 1 الجبر والإحصاء - التربية الفنية

الأربعاء 22-1 – العلوم - الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الخميس 23-1 الدراسات الإجتماعية

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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