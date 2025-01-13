شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكى ينشر فيديو لأسرى كوريا الشمالية ويتحدث عن صفقة مع كيم أون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، إن كييف مستعدة لتسليم جنود كوريا الشمالية إلى زعيم البلاد كيم جونج أون إذا تمكن من ترتيب عملية لمبادلتهم مع أوكرانيين محتجزين فى روسيا.

وأضاف زيلينسكى على منصة "إكس": "بالإضافة إلى الجنديين الكوريين الشماليين اللذين وقعا فى الأسر أولا، سيكون هناك المزيد بلا شك. إنها مسألة وقت فقط قبل أن تتمكن قواتنا من أسر آخرين".

ونشر زيلينسكى مقطعا مصورا قصيرا ظهر فيه رجلان قيد الاستجواب، على اعتبار أنهما جنديان من كوريا الشمالية، وكان أحدهما مستلقيا على فراش ويداه مضمدتان، بينما كان الآخر جالسا وهناك ضمادة على فكه.

وقال زيلينسكى فى بيان بثه التلفزيون: "عبر أحدهما عن رغبته فى البقاء فى أوكرانيا، والآخر أراد العودة إلى بلاده".

وأضاف : "أوكرانيا مستعدة لتسليم جنود كيم جونج أون إليه إذا تمكن من ترتيب مبادلتهم مع مقاتلينا المحتجزين فى روسيا".

وقال زيلينسكى إنه بالنسبة للجنود الكوريين الشماليين الذين لا يرغبون فى العودة إلى ديارهم، فقد تكون هناك خيارات أخرى متاحة، أما "أولئك الذين يعبرون عن رغبتهم فى إحلال السلام بصورة أسرع من خلال نشر الحقيقة حول هذه الحرب باللغة الكورية، فسوف يمنحون تلك الفرصة".

والسبت قال زيلينسكى إن جنديين من كوريا الشمالية وقعا فى الأسر فى منطقة كورسك الروسية، وهى المرة الأولى التى تعلن فيها أوكرانيا عن أسر جنود كوريين شماليين أحياء منذ مشاركتهم فى الحرب فى الخريف الماضي.

وتشير تقييمات أوكرانية وغربية إلى أن نحو 11 ألف جندى من كوريا الشمالية منتشرون فى كورسك لدعم القوات الروسية، فى الحرب المستمرة منذ ما يقرب من 3 سنوات.

ولم تؤكد روسيا أو تنف وجود قوات من كوريا الشمالية على أراضيها، بينما يقول زيلينسكى إن القوات الروسية والكورية الشمالية تكبدت خسائر فادحة.