شائعات وتضليل الرأى العام.. أساليب جماعة الإخوان فى التحريض ضد الدول (فيديو)

تواصل جماعة الإخوان الإرهابية نشر الشائعات والأكاذيب كجزء من استراتيجيتها للتحريض ضد الأنظمة الحاكمة في المنطقة وبث الفوضى.

طارق البشبيشي الباحث والمتخصص في شئون الجماعات الإسلامية، أوضح أن الجماعة تسعى بشكل ممنهج لاستخدام الإعلام والشبكات الاجتماعية لترويج أفكارها وتحقيق أهدافها السياسية عبر تضليل الرأي العام.

وقال إن الجماعة تعمل على خلق حالة من الفوضى في المجتمعات من خلال نشر أكاذيب عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية بهدف إضعاف الثقة في الحكومات وإثارة الفتن بين فئات المجتمع

أوضح أن أسلوب الإخوان في نشر الأكاذيب ليس وليد اللحظة، بل هو جزء من تكتيك قديم فهم يستخدمون الشائعات لتشويه صورة الأنظمة السياسية ويستغلون الأزمات الاجتماعية والاقتصادية لتوجيه الرأي العام نحو معاداة الحكومات.