شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة التعليم بالجيزة ينهى تكليف رئيس كنترول الهرم والان مع تفاصيل الخبر

أعلن سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إنهاء تكليف رئيس كنترول الهرم، كخطوة تعكس عزم المديرية على محاربة التهاون، وترسيخ معايير الحزم والانضباط كركائز أساسية للارتقاء بمنظومة التعليم.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية، أجراها وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم، بعدد من مدارس إدارتى الصف وأطفيح التعليمية، استقبل خلالها إبراهيم الشهابى، نائب محافظ الجيزة، والذى أجرى جولة ميدانية شاملة للإشراف على عمليات الاصطفاف ومراجعة التجهيزات الطارئة، مع التركيز على الاستعداد الكامل للتعامل مع السيول أو أى ظروف استثنائية.

وتفقد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، يرافقه محمد حفنى، مدير عام إدارة المتابعة بالمديرية، مدرسة جمال عبد الناصر للتعليم الأساسى التابعة بإدارة أطفيح التعليمية، مشيدًا بمستوى النظافة والانضباط والعمل بروح الفريق الواحد لضمان سير العملية التعليمية بكفاءة.

وأشاد وكيل الوزارة بتطور الأداء فى مدرسة الكداية الابتدائية الجديدة بأطفيح، بعد زيارته السابقة لها، مشيرًا إلى أن أجواء الامتحانات اتسمت بالالتزام والتعاون، لتثبت الإدارة الجديدة أن التغيير الإيجابى يبدأ من القيادة الواعية والعمل الجاد.

وخلال زيارته لمدرسة المستقبل للتعليم الأساسى بأطفيح، أشار إلى أنه رغم الفرص التى أُتيحت سابقًا لتصحيح الأوضاع، إلا أن الأداء لم يرتقِ إلى المستوى المطلوب، ونتيجة لذلك، صدر قرار حاسم بتحويل المدير إلى الشؤون القانونية، وتكليف قيادة جديدة قادرة على تحقيق التغيير المنشود.

وتفقد وكيل الوزارة مدرسة الكداية الثانوية المشتركة، مشيرًا إلى أن الجدية كانت عنوان الجولة فى هذه المدرسة، حيث تم التعامل بحزم مع أى تقصير، بما فى ذلك تحويل العمال المتغيبين للشؤون القانونية، واتخاذ إجراءات فورية لتحسين مستوى النظافة، لضمان بيئة تعليمية تليق بالطلاب.

وأشاد وكيل الوزارة بمدير مدرسة أوسكار الابتدائية التابعة لإدارة الصف التعليمية، والعاملين بها، لانضباط العملية التعليمية والاهتمام بمستوى النظافة.