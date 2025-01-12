شكرا لقرائتكم خبر عن غدا فى الخليج 365.. «مدبولى»: تكثيف جهود التنمية فى الساحل الشمالى الغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: «مدبولى»: تكثيف جهود التنمية فى الساحل الشمالى الغربى

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