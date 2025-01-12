شكرا لقرائتكم خبر عن 9 طرق لسداد فاتورة الكهرباء اليكترونيا و تجنب غرامة التاخير الـ7% والان مع تفاصيل الخبر

بضغطة زر على هاتفك المحمول يمكنك سداد فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية و تجنب غرامة تأخير بقيمة 7% في حالة عدم انتظام محصل شركة الكهرباء بشكل شهرى، وذلك من خلال عدد من المنافذ الاليكترونية التي توفرها وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، و فيما يلي منافذ دفع الفواتير اون لاين:

1- الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر (www.eehc.gov.eg) لجميع فواتير شركات التوزيع (استعلام – دفع فواتير).

2- توافر أكثر من 60 ألف مركز تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الالكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي (مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي.

3- حوالى 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة فوري.

4- 12 محفظة بنكية تقبل سداد الفواتير (البنك الأهلي - بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك Blom – بنك Credit Agricol – بنك أبو ظبي الامارتي – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK) عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store - Play Store).

5- مَحافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على (App Store -Play Store)

6- تطبيق My Fawry علي الهاتف المحمول (App Store -Play Store) ..

7- 10آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية.

8- المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الاليكترونية.

9- تطبيق "سهل" على الهاتف المحمول.



