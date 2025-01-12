شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستعرض محددات الموقف المصري من التطورات في سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي لقاءات جانبية على اجتماع الرياض بشأن سوريا، اليوم الأحد، مع كل من "أنالينا بيربوك" وزيرة خارجية ألمانيا، "ديفيد لامي" وزير خارجية بريطانيا، "جير بيدرسون" المبعوث الأممي إلى سوريا، والتي استعرض فيها الوزير عبد العاطي محددات الموقف المصري من التطورات في سوريا.

والتقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اليوم الأحد، مع "هاكان فيدان" وزير خارجية الجمهورية التركية، جاء ذلك على هامش الاجتماعات التي تستضيفها الرياض بشأن سوريا.

استعرض الوزير عبد العاطي الموقف المصري فيما يتعلق بالأزمة السورية الداعي للحفاظ على وحدة سوريا ومؤسساتها الوطنية وسيادتها على كامل أراضيها، منوهًا بضرورة الدفع بعملية سياسية شاملة تتضمن جميع مكونات الشعب السوري، وتتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254 وبملكية سورية. وشدد الوزير عبد العاطي على ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، وعدم السماح بإيواء عناصر إرهابية على الأراضي السورية، والحيلولة دون أن تكون سوريا مصدرًا لتهديد الاستقرار في المنطقة.

كما تطرق الوزيران إلى آخر التطورات المتعلقة بالأوضاع في ليبيا، وقطاع غزة، ومستجدات الأزمة السودانية، بجانب الوضع في منطقة القرن الأفريقي، وأمن البحر الأحمر، وسبل تحقيق الأمن والاستقرار فى الصومال والحفاظ علي وحدته.