شكرا لقرائتكم خبر عن بيان رئاسة اجتماعات الرياض: بحثنا خطوات دعم الشعب السورى وتقديم العون له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف بيان عن رئاسة اجتماعات الرياض بشأن سوريا، أنه تم بحث خطوات دعم الشعب السوري وتقديم العون والإسناد له، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وقالت رئاسة اجتماعات الرياض بشأن سوريا إن المجتمعون بحثوا عملية انتقال سياسية سورية بمشاركة الجميع، ولا مكان للإرهاب فى سوريا ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على أراضيها من أي جهة كانت.

وتابعت رئاسة اجتماعات الرياض بشأن سوريا أن المجتمعون عبروا عن قلقهم بشأن توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظة القنيطرة.