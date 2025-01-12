شكرا لقرائتكم خبر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة تستضيف أمانة التحالف العالمى للتخطيط للطاقة والان مع تفاصيل الخبر

دعت البرازيل، رئيسة مجموعة العشرين المنتهية ولايتها، الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) للعمل كأمانة للتحالف العالمى للتخطيط للطاقة الذى تم إنشاؤه حديثًا.

جاء ذلك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة التى بدأت بالأمس وتنتهى غدا فى العاصمة الإماراتية أبوظبى تحت شعار "التحالف العالمي لتخطيط الطاقة - صياغة أجندة العمل".

وقال ألكسندر سيلفيرا دي أوليفيرا، وزير المناجم والطاقة البرازيلي أثناء إعلانه عن الدعوة الموجهة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة فرانشيسكو لا كاميرا: "هناك العديد من التعهدات والالتزامات الدولية بشأن التحول في مجال الطاقة، لكننا بحاجة إلى الوسائل لتنفيذها، ونحن على ثقة من أن التحالف العالمي للطاقة النظيفة، مع أمانة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، يمكن أن يكون أحد أفضل الأدوات لمعالجة هذه المسألة، وعلاوة على ذلك، قرر الرئيس لولا دا سيلفا إعادة بدء عملية انضمام البرازيل إلى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة كعضو".

والتحالف العالمي لتخطيط الطاقة مبادرة غير ملزمة وطوعية، لكنها توفر منصة للتعاون وتبادل المعرفة وبناء القدرات مع التركيز أيضاً على تعزيز التخطيط الفعال والشامل والشفاف للطاقة كأداة لتسريع الاستثمارات في الطاقة النظيفة، وخاصة في البلدان النامية لضمان انتقال عادل ومنصف للجميع.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة فرانشيسكو لا كاميرا: "بفضل خبرتها في تسهيل التعاون الدولي في مجال تخطيط الطاقة، تتمتع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا) بالقدرة الفريدة على استضافة أمانة التحالف العالمي لتخطيط الطاقة وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات في مجال تخطيط الطاقة".



وفي الوقت نفسه، دافعت البرازيل، طوال فترة رئاستها لمجموعة العشرين، عن تخطيط الطاقة باعتباره مكونًا استراتيجيًا للتحول العالمي في مجال الطاقة، حيث سلط سيلفيرا الضوء باستمرار على فوائد خطط الطاقة القوية والشفافة خلال اجتماعات مجموعة عمل التحول في مجال الطاقة التابعة لمجموعة العشرين في عام 2024.



وفي دعوته للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، أقر سيلفيرا بالدور القوى الذى لعبته الوكالة خلال المناقشات المحيطة بإطلاق التحالف، خاصة مع خبرات تراكمت لدى الوكالة الدولية في مجال تخطيط الطاقة وبناء القدرات لمخططى الطاقة، وشبكة سيناريوهات الطاقة العالمية طويلة الأمد، وهي منصة عالمية لتبادل المعرفة حول استخدام سيناريوهات الطاقة طويلة الأمد للتخطيط.