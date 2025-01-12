شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق لوس أنجلوس.. إعصار ناري نادر يتشكل وسط الحرائق "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 12 يناير 2025 04:28 م

استمرارا للمشاهد المرعبة لحرائق لوس أنجلوس، التقطت كاميرات الفيديو ما يعرف باسم "الإعصار الناري" ، إذ ظهر ما يبدو كأنه عمود نار بينما لا تزال المدينة تعاني من حرائق الغابات المميتة.

وقالت شبكة "سى بي إس نيوز" الأمريكية إنه تم رصد "الإعصار الناري" حوالي الساعة 10.45 مساءً بالتوقيت المحلي يوم الجمعة في منطقة باسيفيك باليساديس، حيث تم تدمير آلاف المنازل بالفعل.

تم تداول لقطات مروعة للإعصار الناري على وسائل التواصل الاجتماعي وتغطية الأخبار المحلية الأمريكية في المنطقة الأكثر تضررًا في لوس أنجلوس.

وتحدث الأعاصير المشتعلة عندما تتقارب الرياح معًا أثناء الحريق.

وفقًا لمكتبة الكونجرس الأمريكية، فإن الأعاصير النارية الحقيقية "نادرة" وترتبط دائمًا بسلوك ناري شديد.

"يُشار إليها أيضًا باسم "الأعاصير النارية"، وهو ما يشير إلى الطريقة التي تتشكل بها، مع دوامة بقوة الإعصار تشبه إلى حد كبير الإعصار التقليدي"، وفقًا لمقال على موقع مكتبة الكونجرس.