شكرا لقرائتكم خبر عن القومى لمشتقات البلازما: نوفر أدوية لعلاج 80 مرضا خطيرا ومزمنا والان مع تفاصيل الخبر

قال المشروع القومى لمشتقات البلازما، إن المشروع يهدف إلى تصنيع أدوية هامة تستخدم لعلاج أكثر من 80 مرضا من الأمراض الخطيرة والمزمنة.

وتابع: هذه الأدوية نعتمد على استيرادها وهو ما يجعلها غير متوفرة بالإضافة إلى تكلفتها العالية.

وأوضح المشروع القومى لمشتقات البلازما: التبرع بالبلازما المنتظم من أشخاص أصحاء، هو المصدر الوحيد لتصنيع هذه الأدوية وضمان توفيرها للمرضى بمصر، ويمكن التعرف بشكل أكبر عن مزايا المتبرع المنتظم بالبلازما، من خلال الاتصال على 15442 أو التواصل عبر رسائل الــ SMS .

مراكز المشروع الخاصة بالتبرع بالبلازما توجد فى: 6 أكتوبر، المعادي، حلوان،كوبري القبة، مصر الجديدة، التل الكبير، الإسماعيلية، مدينة نصر، السويس، بورسعيد.