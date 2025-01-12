أخبار مصر

شاهد أحدث صور لمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحدث صور لمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الأحد، 12 يناير 2025 04:10 م

تنفذ وزارة النقل المصرية مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع، حيث أعلنت الوزارة نسب تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع السخنة / العلمين / مطروح، حيث أوضحت صور المشروع المجهود الضخم لآلاف من المصريين وفرص عمل مباشرة وغير مباشرة وفرها المشروع .

وشبكة القطار الكهربائي السريع التي تغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في ( حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية ) وكذلك خدمة المناطق السياحية ( الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية ) في مصر، مثل خدمة المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر ) وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر و خدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة أو مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات  .

وكذلك خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير)  وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة ( الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي – مستقبل مصر - ...  ) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير

بالإضافة إلى الربط بين المناطق السياحية ( سياحة الغوص والشواطئ بالبحر الأحمر – السياحة الثقافية فى كل من أهرامات الجيزة ) بما يتيح تنوع البرامج السياحية فى الرحلة السياحية الواحدة كما تساهم هذه الشبكة  في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط و الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجستية وكذلك خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة  وخلق محاور تنمية جديدة   والحد من التلوث البيئى كما توفر خطوط  شبكة  القطار الكهربائي السريع الثلاثة الآلاف من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة

المحطة من الداخل
المحطة من الداخل

 

تركيب القضبان
تركيب القضبان

 

محطة العاصمة الادارية
محطة العاصمة الادارية

 

محطة العاصمة
محطة العاصمة

 

محطة حدائق اكتوبر - المدخل
محطة حدائق اكتوبر - المدخل

 

محطة حدائق اكتوبر نقطة الربط بين الخطين الاول والثانى
محطة حدائق اكتوبر نقطة الربط بين الخطين الاول والثانى

 

محطة حدائق اكتوبر
محطة حدائق اكتوبر

 

مسار الخط
مسار الخط

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements