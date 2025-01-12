شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يرفع الجلسة العامة.. والمجلس يعود للانعقاد غدا الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم، على أن يعود المجلس للانعقاد غدا الاثنين.

ومن المزمع أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب غدا الاثنين، المواد المنظمة للاستجواب والمواجهة والضبط والإحضار، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية وذلك وفقا لما جاء بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وهى المواد الواردة بالفصل الخامس والسادس من الكتاب الثالث بمشروع القانون من المادة 103 حتى المادة 111.

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، على المواد من 62 حتى المادة 102 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى تنظم، "التحقيق بمعرفة النيابة"، "المعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة"، و"سماع الشهود.