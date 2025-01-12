شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع محطة حاويات تحيا مصر 1 نقلة جديدة لميناء دمياط.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

يستهدف التطوير الجارى فى ميناء دمياط إحداث نقلة كبيرة فى الميناء تنعكس على الاقتصاد المصرى بشكل عام وتعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وتنفذ وزارة النقل مشروع محطة حاويات "تحيا مصر1" بميناء دمياط، وذلك في إطار تنفيذ خطة شاملة لتطوير كافة الموانئ المصرية وفى النقاط التالية أهم المعلومات عن المحطة

يتم تنفيذ حاليا أعمال البنية الفوقية بواسطة شركة دمياط إليانس المشغلة للمحطة، والمحطة استقبلت مؤخرا ، أوناش رصيف عملاقة تتكون من 5 أوناش رصيف عملاقة مخصصة لخدمة تداول الحاويات ، كدفعة أولى من إجمال اوناش المحطة البالغ عددها 12 ونش والتي ستصل تباعاً و تعد من أحدث أنواع أوناش الرصيف العملاقة على مستوى العالم من انتاج شركة ( HHMC ) الصينية وحيث من المنتظر أن تُسهم بشكل كبير في زيادة كفاءة وسرعة عمليات الشحن والتفريغ الخاص والحاويات داخل المحطة ، كما تأتى تلك الأوناش العملاقة بتقنيات متقدمة وقدرات تُلبي متطلبات التعامل مع السفن الضخمة ومن إمكاناتها قدرات الرفع العالية حيث تمتاز الأوناش بقدرات رفع تتناسب مع الأوزان الثقيلة للحاويات الكبيرة ، والتي قد تصل الي 75 طن كما أن لديها قدرة وصول الي ارتفاعات عالية حتي 57.5 متر من سطح الرصيف وهي كافية للتعامل مع السفن العملاقة التي تمتد لارتفاع 11 حاوية مع طول الذراع الخارجي للونش 72 متر مما يساهم في التعامل مع اكبر عرض لتلك السفن كما تأتى مزودة بأنظمة السلامة المتقدمة منها حساسات وكاميرات ونظم حماية لضمان سلامة العمليات والأفراد في موقع العمل علي الرصيف او السفينة بالإضافة إلى التكامل مع الأنظمة الرقمية حيث تدعم الأوناش الحديثة التكامل مع أنظمة إدارة الموانئ الذكية ، مما يسمح بتتبع العمليات بشكل لحظي وتحسين التنسيق بين كافة أقسام التشغيل كما تساهم هذه الإمكانيات في جعل الميناء قادرة على التعامل مع الأحجام المتزايدة من سفن الحاويات بسرعة ودقة ، مما ينعكس إيجاباً على زمن التشغيل في الميناء ويزيد من كفاءة العمليات اللوجستية

وتم وصول 20 ونش ساحة كهربائي ( RTG ) مخصصة لخدمة الحاويات في ساحات التداول بالمحطة ، ضمن 40 ونش ساحة تصل تباعاً إلى المحطة والتي تعد من أحدث أنواع أوناش الساحات الكهربائية حيث يتم تنفيذ مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 وتجهيزه بأحدث المعدات صديقة للبيئة تأكيداً على استخدام معدات وأساليب إدارة تداول تساعد على خفض انبعاثات الكربون وفق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ،

ومشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط يعد أحد أهم المشروعات الكبرى القائمة بالميناء ، حيث تصل أطوال أرصفة المحطة إلى حوالى 1970 متر وأعماق الأرصفة إلى 18 متر وساحة خلفية حوالى مليون متر مربع ، وتصل طاقة التداول بها إلى حوالى 3,5 مليون حاوية مكافئة ويقوم المشروع بالشراكة مع المشغل العالمي شركة دمياط أليانس والتي تضم تحالف ( يوروجيت ألمانيا، كونتشيب إيطاليا، والخط الملاحي العالمي هاباج لويد).