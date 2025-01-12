شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة تحدد خريطة التحول فى مجال الطاقة 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تحديات التحول في مجال الطاقة الملحة وتقييم التقدم الجماعي نحو تحقيق أهداف نتائج مؤتمرات الأمم المتحددة

بدأت اليوم أعمال الجمعية العمومية الخامسة عشر للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ويعد هذا أول اجتماع دولي للطاقة لهذا العام.

وفى كلمته الافتتاحية، أكد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة فرانشيسكولا كاميرا، أن العالم يشهد الآن تحولا سريعا، مدفوعًا بالمشهد الجيوسياسي المتغير والاختراقات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي"، موضحا أنه فى ظل هذه التغييرات يجب أن تظل مصادر الطاقة المتجددة أولوية عالمية قصوى باعتبارها الطريقة الأكثر فعالية للحفاظ على أهداف المناخ والتنمية المستدامة في متناول اليد.

وأوضح لاكاميرا، أن الجمعية الخامسة عشرة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة التي تعقد حاليا توفر منصة حاسمة للتنقل في انتقال الطاقة، واستكشاف الفرص الناشئة، وتحديد الأولويات القابلة للتنفيذ لعام 2025 وما بعده.

وتشارك مصر ممثلة في وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت في اجتماعات الجمعية العامة للوكالة ضمن 170 دولة أعضاء في الوكالة حيث تنتهي الاجتماعات الرسمية غدا، ليبدأ أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي يبدأ افتتاحه الرسمي يوم الثلاثاء ويمتد حتى السبت المقبل ويتضمن قمة طاقة المستقبل التي تشارك يها مصر بورشة عمل عن الهيدروجين الأخضر ومشروعات الطاقة المتجددة قيد التنفيذ التي تحقق أهداف مصر في مساهمة الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة الوطني إلى، تحذير من الأموتحت شعار "تسريع التحول إلى الطاقة المتجددة - الطريق 42% بحلول 2035.

ركزت كلمات الافتتاح والجلسات الأولى على جهود مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، لثلاث مرات، وتعزيز الطموح في المساهمات المحددة وطنياً، ودعم التحولات في الاقتصادات الناشئة، والاستفادة من التدفقات المالية المبتكرة في البلدان النامية.

وقال بوجان كومر، وزير البيئة والمناخ والطاقة في سلوفينيا رئيس الجمعية الخامسة عشرة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة: "لا يمكن لأي دولة، بغض النظر عن حجمها، تحقيق هذا التحول بمفردها، وانتقال الطاقة مسؤولية مشتركة تتطلب الوحدة والعمل الجماعي".

وأضاف أن بلاده تؤمن إيمانًا راسخًا بإمكانية التعاون، حيث نواجه جميعًا تحديات مشتركة في تحقيق مستقبل عادل وشامل وتنافسي للطاقة وتعزيز طموح المناخ، مشددا على التزام سلوفينيا كرئيسية للدورة الخامسة عشر لأعمال الجمعية العمومية للوكالة الدولية بتعزيز الحوار والشراكات التي تطلق العنان للإمكانات الهائلة للطاقة المتجددة، مما يضمن بقائها في قلب جهود إزالة الكربون في جميع أنحاء العالم.

ومن جانبها أكدت الدكتورة آمنة الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات أن استضافة أبوظبي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة 15 عامًا يؤكد وجود منصة عالمية للحوارات والتعاون الحاسمة اللازمة لدفع التحول في مجال الطاقة إلى الأمام بوتيرة ونطاق واسع .

وشددت على التزام بلادها بقيادة هذا التحول من خلال الاستثمار في ابتكارات الطاقة المتجددة، وتطوير تقنيات الشبكة الذكية، ودعم الحلول لمعالجة أزمة المناخ والتغلب عليها، كما أن الجمعية العامة الخامسة عشرة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة هي فرصة لإظهار قوة التعاون الدولي في تشكيل مستقبل مستدام ومرن، مع بقاء دولة الإمارات شريكًا ثابتًا ومحفزًا لأمن الطاقة العالمية والاستدامة.

وتعقد الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة تحت شعار "تسريع التحول في الطاقة المتجددة - الطريق إلى الأمام" (أمن الطاقة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وخيارات التمويل)، حيث تركز جلسة الجمعية على التبني الواسع النطاق والاستخدام المستدام لجميع أشكال الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الحيوية والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الكهرومائية وطاقة المحيطات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح في السعي لتحقيق التنمية المستدامة والوصول إلى الطاقة وأمن الطاقة، من أجل المرونة الاقتصادية والاجتماعية والازدهار ومستقبل مقاوم للمناخ.

ومن المقرر أن يستعرض وزير الكهرباء محمود عصمت خلال مشاركتها في عدد من الجلسات رؤية مصر واستراتيجيتها للتنمية المستدامة والاعتماد على الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتخفيف الانبعاثات الكربونية بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.

وسيشارك الوزير اليوم في اجتماعات المائدة المستديرة الوزارية بشأن تسريع التحول في مجال الطاقة في أفريقيا، والتي تهدف إلى صياغة أجندة التصنيع الأخضر وزيادة التمويل لدعم التحول في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

وبمناسبة اليوم العالمي الخامس للتحول في مجال الطاقة، ستجمع جلسة الجمعية قادة العالم وصناع القرار في مجال الطاقة لتقييم التقدم وتحديد الإجراءات اللازمة لتسريع التحول العالمي في مجال الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع إجماع الإمارات العربية المتحدة، وأجندة التنمية المستدامة 2030، واتفاقية باريس.



مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة فرانشيسكو لا كاميرا



اجتماعات الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة



الوكالة الدولية للطاقة المتجددة



الجمعية العمومية لوكالة الدولية للطاقة المتجددة



الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة



الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة



بوجان كومر وزير البيئة والمناخ والطاقة في سلوفينيا